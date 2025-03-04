非洲經濟學家薩爾訪台 與台灣共同探尋發展道路

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（中央社記者葉冠吟台北4日電）3月是台灣法語月，2021年「時代雜誌」百大影響力人物、非洲經濟學家薩爾，應法國在台協會與外交部邀請攜代表作「非洲烏托邦」來台參訪，盼與台灣共同探尋各自的發展道路。

費爾文．薩爾（Felwine Sarr）出生於塞內加爾，中學畢業後赴法國深造，取得經濟學博士學位，現為非洲及馬達加斯加高等教育委員會（CAMES）終身教授，研究領域涵蓋經濟學、知識生態學、當代非洲哲學與經濟政治，目前任教於美國杜克大學。

「非洲烏托邦」（Afrotopia）是薩爾於2016年發表的代表作，從去殖民化、發展經濟學、文化復興與政策影響等角度，重新思考非洲的未來。

法國在台協會主任龍燁（Franck Paris）日前接受中央社訪問時表示，這本書已被翻譯成15種語言，很高興今年能以中文版與台灣讀者見面。尤其書中探討的政治烏托邦構想，以及如何在經濟發展的同時保存文化與自然資源，都是歐洲與台灣需要思考的議題。

龍燁非洲外交經驗豐富，2017至2023年間曾任法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）非洲事務顧問，協助危機處理與安全議題。

薩爾在「非洲烏托邦」中多次強調，拒絕以「落後」或「待發展」的視角看待非洲，並提出積極願景，認為非洲不應單純追隨歐美發展模式，而應探索自身道路，這使該書成為當代非洲文化復興運動的重要思想著作，在年輕學子間備受推崇，亦被不少學者列為教材。

對此，龍燁也分享：「我認為非洲不需要法國、中國或俄國的幫助來找到自己的路，而應與擁有共同價值觀的國家互相支持，而非淪為被掠奪的對象。」他強調，雖然尋找自身道路充滿挑戰，但回顧1960年代，全球也未能預見台灣會成為半導體強權，關鍵在於找出自身優勢，而非依賴外在條件。

曾走訪非洲54國、長年關注非洲發展的龍燁坦言，相較於危機處理工作，他更深刻感受到非洲人民的「樂觀」精神。儘管生活並不容易，但他們看待世界的方式，與歐洲或亞洲截然不同，例如當談及人工智慧時，近8成非洲人持正向態度，這種樂觀視角，使他們更勇於接受挑戰、擁抱創新，「我相信未來10到15年，非洲經濟狀況會帶動世界。」

他在2018年與薩爾共同執行法國政府的「非洲藝術品返還報告」計畫，促成26件殖民時期自西非貝南帶往法國的文物歸還。

談及當時爭議，龍燁回憶，有人認為非洲文物在歐洲能獲得更好的保存與照護；但薩爾則主張，文物回歸能促進非洲博物館的發展，並創造在地文化場域，讓人民親近歷史。事實上，這批文物返還貝南後，確實吸引了成千上萬的參觀人潮。

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龍燁認為，透過這類文化合作，法國與非洲能走出後殖民的不平等關係，建立互惠互信的夥伴模式，甚至為其他歐洲國家提供參考。他也期待，薩爾此行能與台灣關注族群主體意識與原住民文化者交流，激盪出更多思考。

薩爾將於12日出席中研院「在台灣閱讀Afrotopia：與Felwine Sarr的對話」講座；13日晚上6時30分參與台北信鴿法國書店「非洲烏托邦」新書發表會。（編輯：龍柏安）1140304