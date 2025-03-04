手小不是障礙 小提琴家金本索里讓音樂成為力量

（中央社記者趙靜瑜台北4日電）小提琴家金本索里（Bomsori Kim）將受邀與德國班貝格交響樂團合作，帶來布魯赫「小提琴協奏曲」。金本索里有一雙小朋友般的雙手，但她不放棄各種練習，克服技巧障礙，讓自己的音樂成為力量。

金本索里個頭嬌小，還有一雙很小的手，但她說這不成為她的障礙，「我的手雖然小，但是充滿彈性，我會去想甚麼是適合我演奏的音樂。」身為亞裔女性音樂家，要在歐美樂壇闖出一片天，「我也曾經遇過這些不友善的事情，但我都會告訴自己，音樂就是力量，我用我的琴音證明我可以在舞台發光。」

金本索里今天在柏林接受台灣媒體線上訪問，她表示剛與班貝格交響樂團（Bamberger Symphoniker）灌錄了布魯赫「小提琴協奏曲」，「這樂曲是學小提琴的學生從小就會觸碰的曲目，我覺得這首樂曲越演奏越能了解曲中的深沉情感。」

金本索里說，她曾在紐約中央公園跟紐約愛樂演奏過這首樂曲，現場有幾萬人聆聽，「我想在戶外都可以被感動，很適合分享給在音樂廳內的台灣樂迷。」

金本索里出生於韓國，畢業於首爾國立大學，師從小提琴名師金永旭（Young Uck Kim）；之後獲美國茱莉亞音樂學院碩士學位和藝術家文憑，師從羅森伯格（Sylvia Rosenberg）和柯普斯（Ronald Copes），開始陸續征戰各大音樂比賽，希望殺出一條自己的音樂路。

除了是德國第62屆ARD國際音樂大賽的獲獎者之外，金本索里參加過柴科夫斯基國際大賽、伊莉莎白女王國際大賽、西貝流士國際小提琴大賽、漢諾威姚阿幸國際小提琴大賽、蒙特婁國際音樂大賽、仙台國際音樂大賽和第15屆維尼奧夫斯基國際小提琴大賽等，都曾獲獎，還被韓國媒體喻為「大賽獵人」。

金本索里表示，她參加許許多多大賽，「一開始是因為我沒有名字，我必須被大家認識；一個不夠我就參加兩個，我知道這是很長的一段路，但到後來，我很享受這些過程。」金本索里表示，能夠在被限制的時間內，集中精神去表現各種音樂，「對我來說是很好的訓練。」

金本索里的國際經紀人是來自台灣的劉又慈，她認為金本索里沒有被身形限制，「她拉琴時就成女神，鞠躬謝幕時又變回小女生，我就是這樣被她吸引，不是因為她有沒有得名，而是因為她的音樂。」

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今年金本索里還獲得波蘭官方授予的「巴切維茨音樂大使」稱號，希望可以向國際樂壇推薦巴切維茨（Grażyna Bacewicz）的作品，身為亞裔小提琴家，金本索里能夠憑藉實力詮釋俄國以及東歐作曲家如柴可夫斯基、齊瑪諾夫斯基、維尼奧夫斯基的作品，也代表她的詮釋深受肯定。

班貝格交響樂團（Bamberger Symphoniker）與金本索里音樂會將於6月3日演出，地點在台北國家音樂廳，指揮為胡薩（Jakub Hrůša）。（編輯：陳政偉）1140304