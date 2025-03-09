書法詩作跨界起舞 馬德里台灣藝術週展多元魅力

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（中央社記者胡家綺馬德里9日專電）「馬德里台灣藝術週」5日至9日登場，在Art Madrid藝博會展出台灣藝術家作品，並邀書法詩人何景窗參展Hybrid Art Fair展會，與舞蹈家絲釋民跨界演出，向西班牙觀眾展現台灣多元藝術魅力。

馬德里藝術週是西班牙年度藝術盛會，展場規模、策展形式和風格特色各異的藝術展在此時百花齊放，城裡各個展覽場域百家爭鳴，每年吸引眾多藝術愛好者和收藏家前來朝聖，將馬德里轉變為全球當代藝術重鎮之一。

駐西班牙代表處文化組今年攜手「采泥藝術」合作舉辦「馬德里台灣藝術週」，以「流韻幻境」為主題，在「Art Madrid馬德里藝術博覽會」展出水墨畫家鄧卜君、抽象畫家王淑鈴及攝影藝術家周慶輝3位不同類型的藝術家作品，帶領觀眾體驗藝術家們對於自然、人性與文化的深刻反思與詮釋。

今年「馬德里台灣藝術週」的主視覺，特別選用鄧卜君的水墨作品「金山有清流」，搭配何景窗的書法題字，展現台灣當代水墨創作美學。

鄧卜君的水墨作品以獨創「搓點皴」技法著稱，打破傳統水墨畫界限，探索自然與超現實之間的迷離境地；王淑鈴以大型抽象作品著名，透過流動的筆觸與多層次的顏色，結合自我心境與台灣具有豐沛生命力的自然景色；周慶輝是台灣最具代表性的當代攝影藝術家之一，早期以報導攝影風格為主，展出的最新作品以心智障礙兒童生活為題，反映出深刻的人文關懷，呼籲對弱勢群體的理解與同理。

Art Madrid展會在西貝萊斯宮的水晶畫廊（Galería de Cristal del Palacio de Cibeles）舉行，雖然天公不作美，馬德里連續數日颳風下雨，藝術愛好者仍不減熱情，門口民眾大排長龍，人人一把傘在雨中等待進場。

除了COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間外，2015年起每年都來參與Art Madrid展會的「伊日藝術計劃」，今年也不缺席，以主題「繪畫的轉化與重生」，集結展出時永駿、孫培懋、王冠蓁、林世雍和郭俊佑5位富有創新精神的台灣藝術家繪畫作品，以及耿傑生的不鏽鋼球體動力裝置藝術與西班牙藝術家露絲．莫蘭（Ruth Morán）的創作。

駐西班牙代表處文化組今年也持續與飯店型藝術博覽會「Hybrid Art Fair當代藝術博覽會」合作，在聖塔芭芭拉小宮殿飯店（Hotel Petit Palace Santa Bárbara）的211號展間，呈現何景窗的視覺詩歌創作，引領觀眾沉浸在台灣當代書法藝術的獨特魅力中。

駐西班牙代表處文化組長張祐瑄特別邀請何景窗與原住民舞蹈家絲釋民Taboeh a‘Oebay Tataysi’跨界共同創作，8日晚間在Hybrid Art Fair展會演出「東墨西墨」，展現當代書法、詩作與舞蹈藝術的即興交織。

是書法家也是詩人的何景窗，結合文學與書法藝術創作，在傳統與當代間遊走，開啟書法全新樣貌；絲釋民Taboeh a‘Oebay Tataysi’是台灣當代舞蹈家暨編舞家，擁有賽夏族及阿美族2個族群血脈及2種生命精神，2月剛獲得比利時舞蹈比賽當代獨舞及即興獨舞冠軍。

「東墨西墨」由何景窗現場在大幅宣紙上題詩「愛與和平的夜 淚如泉湧」，遙想遠方戰火難熄，悲傷的情緒也難平，結合絲釋民強烈的身體語言與深刻的情感表現，獲得觀眾熱烈迴響。

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第一次來西班牙參展的何景窗告訴中央社，這也是她首度參加飯店型藝博會，一切都很新鮮。記者問到西班牙觀眾的回應，她表示，沒想過西班牙人會對書法藝術有共鳴，但出乎意料地得到很好的回饋，有人說很優雅、很寧靜，也有人說在展間裡很舒服，令她相當驚喜。

絲釋民向中央社提到，這是他第一次與書法藝術跨界創作，和何景窗一來一往的共創過程非常和諧，由於頻率相同，不需多說話，就直覺地結合起彼此的藝術。表演中他的身體就像筆墨，在空氣與空間中書寫他想要分享給觀眾的理念，他很開心能在馬德里藝術週展現台灣藝術的魅力。（編輯：張芷瑄）1140309

書法詩人何景窗與原住民舞蹈家絲釋民Taboeh a‘Oebay Tataysi’為「馬德里台灣藝術週」跨界共同創作，在Hybrid Art Fair當代藝術博覽會演出「東墨西墨」，以何景窗的現場書法詩作，結合絲釋民強烈的身體語言與深刻情感表現，獲得觀眾熱烈迴響。中央社記者胡家綺馬德里攝 114年3月9日

采泥藝術在「Art Madrid馬德里藝術博覽會」展出台灣當代攝影藝術家周慶輝的最新作品，以心智障礙兒童生活為題，反映出深刻的人文關懷，呼籲對弱勢群體的理解與同理。中央社記者胡家綺馬德里攝 114年3月9日

駐西班牙代表處文化組攜手采泥藝術合作舉辦「馬德里台灣藝術週」，以「流韻幻境」為主題，在「Art Madrid馬德里藝術博覽會」展出水墨畫家鄧卜君、抽象畫家王淑鈴及攝影藝術家周慶輝3位不同類型的藝術家作品，展會現場湧進人潮。中央社記者胡家綺馬德里攝 114年3月9日