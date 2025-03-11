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傑萊特進軍日本 集英社將推漫畫單行本與輕小說

2025/3/11 18:58
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（中央社記者王寶兒台北11日電）台灣漫畫家傑萊特1月起於日本連載作品「被貶職的『無能』宮廷魔法使，沒有魔法其實已是最強」，一度登上集英社旗下Young Jump人氣第1，集英社3月底將推出該作漫畫單行本與輕小說。

Young Jump是集英社發行的青年漫畫雜誌，傑萊特日前於個人臉書粉絲專頁Zelitto Artwork分享新作消息，並開心表示，「廣義上我也是踏入JUMP系譜殿堂的人了。」吸引讀者紛紛留言祝賀：「好猛喔，日本漫畫界很競爭的，加油」、「日本人都很難進去，居然能選中」等。

台灣漫畫家彭傑在2010年以短篇作品KIBA & KIBA登上集英社旗下雜誌「週刊少年Jump」。翔英融創今天發布新聞稿表示，傑萊特是睽違15年來，台灣第2名於集英社體系下推出作品的漫畫家。

傑萊特是翔英融創簽約漫畫家，翔英融創總經理楊國祥表示，傑萊特是名非常傑出的漫畫家，傑萊特獲得大家的肯定，翔英融創也感到非常開心，「這些回饋也讓我們更堅定將台灣創作者推向國際舞台的決心。」

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傑萊特此次進軍日本作品「被貶職的『無能』宮廷魔法使，沒有魔法其實已是最強」，今年1月7日起透過集英社DashX文庫的NicoNico漫畫平台連載，並於每週二連載更新，故事講述主角於異世界的冒險故事。

翔英融創表示，下一步集英社預計出版「被貶職的『無能』宮廷魔法使，沒有魔法其實已是最強」，將於18日發售漫畫單行本，25日則會發售輕小說。（編輯：張雅淨）1140311

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