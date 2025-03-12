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前飛官洩雄三飛彈等情資給中國 國防部：官兵檢舉及時查明
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與高雄地景共舞 舞團在大樹、六龜等地10場演出

2025/3/12 11:40（3/12 11:51 更新）
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2025年春藝環境舞蹈系列節目首次擴展至高雄全區，22日至4月6日，在大樹、鼓山、林園、六龜等文化空間，共5檔10場演出，活動皆為免費活動。（高雄市文化局提供）中央社記者林巧璉傳真 114年3月12日
2025年春藝環境舞蹈系列節目首次擴展至高雄全區，22日至4月6日，在大樹、鼓山、林園、六龜等文化空間，共5檔10場演出，活動皆為免費活動。（高雄市文化局提供）中央社記者林巧璉傳真 114年3月12日
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（中央社記者林巧璉高雄12日電）2025年春藝環境舞蹈節目首次擴展至高雄全區，包含大樹大坑保興宮和台灣鳳梨工場、鼓山舊打狗驛月台、林園原頂林仔邊警察官吏派出所、池田屋等，共有10場表演。

高雄市文化局表示，從22日至4月6日，大樹、鼓山、林園、六龜等文化空間，共5檔10場演出，皆是免費演出，邀請觀眾跟著舞蹈足跡，來一趟大地與肢體對話的輕旅行，發掘不同的高雄風貌。

文化局新聞稿表示，春藝「環境舞蹈」系列節目為扶植在地表演藝術團隊的創作徵選計畫之一，由高雄舞蹈團隊結合文化地標，用舞蹈思維介入藝文場域，為不同的場域打造舞蹈作品。今年由市中心往外輻射，向高雄東西南北區拓展藝術量能，為城市文化場域注入表演元素。

高雄文化局長王文翠表示，環境舞蹈創作是以非典型劇場形式演出，拉近與觀眾欣賞距離，這些年來累積了23檔共40場演出。感謝藝術家激盪飽滿創意，讓展演型態結合土地、人文與舞蹈，共同用環境舞蹈與地方對話。

系列活動在22、23日由舞團「秋杉所在」，以舞碼「在最接近天空的地方，做一個人」於大樹大坑保興宮率先登場。文化局說明，這是環境舞蹈節目首次在常民信仰中心演繹舞蹈，作品將琉璃瓦工匠師融合當代舞肢體的跨域創作，探討高密度使用身體的勞動者在不同職業中的生命價值。

29、30日則有連續3年獲選的在地新生代舞團「希舞集聚舞蹈劇場」，於台灣鳳梨工場帶來舞作「封存の黃金年代」。由團長江婕希擔任編舞，延續舞團擅長的跨域編作，此次為集結編曲家、歌手及電台主持人的演出。

29、30日，首次入選的團隊「嵬舞劇場舞蹈團」，於哈瑪星鐵道園區演出作品「驛旅．打狗」。舞作內容以現代舞者結合跑酷運動員，在行駛的火車上翻騰，觀眾除了到鼓山區的哈瑪星鐵道園區體驗濱線觀光列車「哈瑪星號」的懷舊魅力，聽著火車搖晃的聲音、欣賞舞作之餘，見證及回顧高雄隨著鐵路展開的城市發展史。

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4月4、5日，「索拉舞蹈空間舞團」首度將創作擴及高雄六龜，由青年編創者林怡德攜手舞團舞者及8名來自高雄女中、六龜高中的學生，於歷史建築「洪稇源商號」共同呈現「來去六龜-易換歸心」。

4月5、6日在林園區原頂林仔邊警察官吏派出所，有在地新生代舞團「藟艸合作社」帶來舞作「南無警察大菩薩」，編創者陳芝藟取日治時期的海報為創作靈感，當時政府將警察與觀世音菩薩莊嚴的象徵結合，創造「萬能警察」形象，形成這句既衝突又荒謬的海報標語「南無警察大菩薩」。（編輯：郭諭儒）1140312

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