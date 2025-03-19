加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
柯文哲政治獻金案 監院認定違法罰374萬沒入5579萬
首頁 / 文化

曉劇場時隔5年再製「毛皮瑪利」 叩問當代性別認同

2025/3/19 17:01
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者葉冠吟台北19日電）曉劇場時隔5年再製改編自日本藝術家寺山修司的經典舞台劇「毛皮瑪利」。此次由藝術總監鍾伯淵攜手演員倪安東、牧森等，共同打造台灣當代版本，探討性別認同與自我探索。

曉劇場自2006年成立至今邁入第19年，今年以「多元」為主題，策劃一系列製作與展演，並選擇「毛皮瑪利」作為首發作品。主要演員鍾伯淵、陳家誼、鄭詠元、吳亦展、廖治強、倪安東與牧森今天出席記者會，並帶來多段精彩演出。

「毛皮瑪利」是寺山修司的經典文本，以「偽裝」為核心命題，在真假與虛實之間不斷擺盪。故事講述男扮女裝的瑪利，依照自己的規則養育仇人之子，並透過一次次自我叩問，挑戰世界的「絕對標準」。

歌手兼演員倪安東在劇中飾演瑪利的水手情人，這也是他首度挑戰非音樂劇的舞台演出。他說，劇本中有許多不熟悉的中文台詞，是一次極大挑戰，「這是很好的機會，讓我不僅能鍛鍊中文，也能深入探索人性。」

近期憑影集「影后」表現亮眼的新生代演員牧森，也將挑戰出道後首部舞台劇演出，飾演瑪利的養子。

導演鍾伯淵表示，這次再次演出時，他的年齡與角色瑪利相仿，因此有了更深刻的體悟，也感謝新演員帶來的全新火花。

值得一提的是，劇團除了為這次演出重新打造華麗舞台，也與時尚品牌hello ronron設計師江采容合作，設計以花卉圖樣為主題的服裝，巧妙隱藏角色心境與處境的象徵意涵。

google news透過 Google News追蹤中央社

鍾伯淵補充，例如挑逗養子的鄰居少女服裝上有孤挺花樣式，象徵寂寞；而瑪利與養子的服裝則綴有魯冰花，表現兩人的母子關係。

曉劇場「毛皮瑪利」將於21日至30日演出，地點在台北萬座曉劇場。（編輯：張雅淨）1140319

鍾伯淵
曉劇場「潮來之音」登美外百老匯 展台灣文化底蘊
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

197
更多編輯台推薦新聞：