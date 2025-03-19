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翁禎翊寫司法現場人性衝突 獲九歌年度散文獎

2025/3/19 19:47
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（中央社記者邱祖胤台北19日電）「九歌113年度文選」新書發表會暨贈獎典禮今天在紀州庵文學森林舉行，年輕司法官翁禎翊以「你在暗中守護我」一文捕捉司法現場的人性與衝突，獲得年度散文獎。

作家鍾文音則以「島之蒂國」刻畫在台女性移工的心路歷程，獲年度小說獎；童書作者巫佳蓮以「言不由衷王國歷險記」獲年度童話獎，吳燈山以「掃把星的女兒」獲選年度推薦童話。

台北市文化局長蔡詩萍致詞表示，寫作環境永遠不如以前，但寫作者依舊還在，「我們總是不斷往前跑，一棒接一棒」，相信文字會一直成為人們生命中很重要的力量。

散文選主編張輝誠致詞表示，散文是每個創作者的情感表露、思考呈現，也是時代紀錄。沒有出版社和作者，文字就不會流動，思考就不會傳遞，就會成為一個封閉的年代，「我們讓文字持續流動，照亮這個時代，也把這個時代傳遞給下一個時代」。

翁禎翊致詞表示，他們這批30歲不到的法官常被稱為奶嘴法官、三門法官（只進過家門、校門、衙門），但他在當法官之前就已開始寫作及閱讀，看到非常多前輩及同輩的作品，就像他在「你在暗中守護我」中所呈現，能把羈押庭的狀況寫給外界知道，讓大家看到真相。

翁禎翊特別感謝學習過程中，遇見許多人不經意的善意，包括在高等法院台南分院宿舍的管理員，以及許多前輩作家、主編，這些善意、守護與愛意，讓他能夠關照別人，並勇敢做自己，寫自己想寫的東西，進而成為別人所肯定的人。

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得獎無數的鍾文音致詞表示，台灣已進入高齡國家，成為所有美麗與哀愁的終站，美麗是歲月的勳章及故事，哀愁則是所有老人面對老病死，以及所有在這條路上所受的卑微、屈辱、失去與孤獨，「但所幸有許多『阿蒂』陪伴著我們」。

鍾文音要把這篇小說獻給所有堅守在照護崗位上的人，以及所有異鄉人，「家裡有異鄉人代表這個家有一個說不出口的暗夜」，期盼更多人關注這些異鄉人，以及他們的家族。（編輯：張雅淨）1140319

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