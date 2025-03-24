「台灣酷兒電影專題」上路 巡迴西班牙逾6城影展
（中央社記者胡家綺馬德里24日專電）「台灣酷兒電影專題」繼去年在馬德里熱映後，效應持續擴散，呼應主題「開拓自由之路」，今年3月至11月將巡迴西班牙至少6大城市同志影展，日前已從首站塞維亞（Sevilla）開映。
駐西班牙代表處文化組去年11月與西班牙同志權益非營利組織「三角基金會」（Fundación Triángulo）合作，在「馬德里國際同志影展」（LesGaiCineMad）攜手推出由台灣擔任主題國的特映活動「台灣酷兒電影專題-開拓自由之路」（Cine Queer Taiwán: Abriendo Caminos de Libertad），影展期間共播放9部台灣酷兒電影作品，獲得當地文化界與支持平權人士熱烈迴響。
延續這波效應，今年「台灣酷兒電影專題」乘勝追擊， 預計3月至11月陸續在西班牙各大城市包括塞維亞、瓦拉多利（Valladolid）、阿梅里亞（Almería）、哥多華（Córdoba）、薩拉戈沙（Zaragoza）、畢爾包（Bilbao）及巴達霍斯（Badajoz）等地電影節輪番上映，透過電影藝術向西班牙影迷呈現台灣開拓平權、邁向自由之路歷程，持續推展文化外交與人權外交。
「台灣酷兒電影專題」以西班牙南部安達魯西亞自治區首府塞維亞「ANDALESGAI國際同志電影節」為巡迴首站，17日至19日連續放映導演李安的經典影片「囍宴」、黃惠偵的紀錄片「日常對話」及蘇奕瑄首部長片「青春並不溫柔」3部影片。
駐西班牙代表處文化組特地邀請「台灣國際女性影展」總監羅珮嘉到西班牙，為塞維亞「ANDALESGAI國際同志電影節」開幕式主講「重返新時區：90年代以降的台灣酷兒影像與文化」講座，沿著3部播映影片的時代脈絡，搭配其他經典作品譬如「梁山伯與祝英台」、「孽子」及「雙鐲」等，分享台灣各階段電影美學，以及酷兒與性別等社會事件所形塑的酷兒電影脈動。
駐西班牙代表處文化組長張祐瑄向中央社表示，由於這是第一次在塞維亞播放這麼多部台灣酷兒電影，幾乎每場放映會的票券都被索取一空。
張祐瑄指出，這次特地邀請羅珮嘉為電影導覽，除了分享台灣酷兒電影創作的歷史背景和文化意涵，讓當地影迷更加了解台灣民主人權、同志平權的發展與進步的價值觀，也希望為台、西雙方民間影展搭建起未來合作的橋梁。
除了開幕式講座外，羅珮嘉還主持了3部電影的映前導覽和映後座談，她在20日接受中央社訪問時表示，西班牙影迷非常健談，發言直接且真誠，熱愛透過對話互動，因此3場座談會反應十分熱烈。
羅珮嘉告訴中央社，她觀察到有觀眾連續來看了3場電影，當她在最後一場座談會感謝每場都來支持的影迷時，他們熱情地為自己拍手鼓掌；而當她以小禮物誘導觀眾踴躍發言時，他們甚至高聲歡呼，她稱讚「西班牙影迷非常可愛」。
羅珮嘉表示，「台灣國際女性影展」的主辦單位「台灣女性影像學會」一直致力於國際交流，未來也會持續達成使命，將更多台灣酷兒電影和女性電影作品推廣到西班牙與國際影壇。（編輯：唐聲揚）1140324
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