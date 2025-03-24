「台灣酷兒電影專題」上路 巡迴西班牙逾6城影展

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（中央社記者胡家綺馬德里24日專電）「台灣酷兒電影專題」繼去年在馬德里熱映後，效應持續擴散，呼應主題「開拓自由之路」，今年3月至11月將巡迴西班牙至少6大城市同志影展，日前已從首站塞維亞（Sevilla）開映。

駐西班牙代表處文化組去年11月與西班牙同志權益非營利組織「三角基金會」（Fundación Triángulo）合作，在「馬德里國際同志影展」（LesGaiCineMad）攜手推出由台灣擔任主題國的特映活動「台灣酷兒電影專題-開拓自由之路」（Cine Queer Taiwán: Abriendo Caminos de Libertad），影展期間共播放9部台灣酷兒電影作品，獲得當地文化界與支持平權人士熱烈迴響。

延續這波效應，今年「台灣酷兒電影專題」乘勝追擊， 預計3月至11月陸續在西班牙各大城市包括塞維亞、瓦拉多利（Valladolid）、阿梅里亞（Almería）、哥多華（Córdoba）、薩拉戈沙（Zaragoza）、畢爾包（Bilbao）及巴達霍斯（Badajoz）等地電影節輪番上映，透過電影藝術向西班牙影迷呈現台灣開拓平權、邁向自由之路歷程，持續推展文化外交與人權外交。

「台灣酷兒電影專題」以西班牙南部安達魯西亞自治區首府塞維亞「ANDALESGAI國際同志電影節」為巡迴首站，17日至19日連續放映導演李安的經典影片「囍宴」、黃惠偵的紀錄片「日常對話」及蘇奕瑄首部長片「青春並不溫柔」3部影片。

駐西班牙代表處文化組特地邀請「台灣國際女性影展」總監羅珮嘉到西班牙，為塞維亞「ANDALESGAI國際同志電影節」開幕式主講「重返新時區：90年代以降的台灣酷兒影像與文化」講座，沿著3部播映影片的時代脈絡，搭配其他經典作品譬如「梁山伯與祝英台」、「孽子」及「雙鐲」等，分享台灣各階段電影美學，以及酷兒與性別等社會事件所形塑的酷兒電影脈動。

駐西班牙代表處文化組長張祐瑄向中央社表示，由於這是第一次在塞維亞播放這麼多部台灣酷兒電影，幾乎每場放映會的票券都被索取一空。

張祐瑄指出，這次特地邀請羅珮嘉為電影導覽，除了分享台灣酷兒電影創作的歷史背景和文化意涵，讓當地影迷更加了解台灣民主人權、同志平權的發展與進步的價值觀，也希望為台、西雙方民間影展搭建起未來合作的橋梁。

除了開幕式講座外，羅珮嘉還主持了3部電影的映前導覽和映後座談，她在20日接受中央社訪問時表示，西班牙影迷非常健談，發言直接且真誠，熱愛透過對話互動，因此3場座談會反應十分熱烈。

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羅珮嘉告訴中央社，她觀察到有觀眾連續來看了3場電影，當她在最後一場座談會感謝每場都來支持的影迷時，他們熱情地為自己拍手鼓掌；而當她以小禮物誘導觀眾踴躍發言時，他們甚至高聲歡呼，她稱讚「西班牙影迷非常可愛」。

羅珮嘉表示，「台灣國際女性影展」的主辦單位「台灣女性影像學會」一直致力於國際交流，未來也會持續達成使命，將更多台灣酷兒電影和女性電影作品推廣到西班牙與國際影壇。（編輯：唐聲揚）1140324

駐西班牙代表處文化組邀請「台灣國際女性影展」總監羅珮嘉到西班牙塞維亞「ANDALESGAI國際同志電影節」開幕式主講「重返新時區：90年代以降的台灣酷兒影像與文化」講座，讓當地影迷更加了解台灣民主人權及同志平權的發展與進步的價值觀，也希望為台、西雙方民間影展搭建合作的橋梁。（駐西班牙代表處文化組提供）中央社記者胡家綺馬德里傳真 114年3月24日

「台灣國際女性影展」總監羅珮嘉到西班牙塞維亞「ANDALESGAI國際同志電影節」擔任開幕式講座主講，並主持3部電影映後座談，她表示西班牙影迷非常健談，互動與反應十分熱烈。（駐西班牙代表處文化組提供）中央社記者胡家綺馬德里傳真 114年3月24日