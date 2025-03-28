爵士鋼琴家小曾根真彈貝多芬 緊張接受新挑戰

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（中央社記者趙靜瑜台北28日電）以爵士樂見長的鋼琴家小曾根真（Makoto Ozone），將應NSO國家交響樂團之邀，演出貝多芬「降B大調第二號鋼琴協奏曲」。小曾根真表示，他緊張之外，也樂於接受新挑戰。

小曾根真今天在記者會上表示，作為爵士鋼琴家，他在接下這個任務時，就已經想過他可能會透過嘗試改編，重新編曲來處理，「但我認為最重要的理解貝多芬的故事，理解他為什麼會寫下這些音符，我和在場的各位聽眾一樣，都是聆聽者，我只是與指揮、樂團和觀眾一起，去感受貝多芬想要傳達的情感。」

小曾根真表示，像這首貝多芬「第二號鋼琴協奏曲」的「第三樂章」，「我不會像其他人那樣彈得飛快，而是希望透過swing（搖擺）的方式，讓大家感受到節奏的變化。」

音樂會指揮吳曜宇表示，他認同小曾根真的選擇，「忠於原譜並在華彩片段有自己的特色，這樣的方式更像自由地做音樂，我認為這場音樂會，更接近當年貝多芬創作音樂時的精神，在展現才華的同時，也透過演奏來完成作品，我自己很期待。」

NSO執行長郭玟岑表示，NSO這個樂季中，演出貝多芬的5首鋼琴協奏曲是一項重要的演出計畫，貝多芬權威布赫賓德剛與樂團帶來了全集演出，反田恭平則在兩週前演奏了第三號，「這次小曾根真將帶來第二號，以他的方式，讓貝多芬展現不同的風貌。」

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郭玟岑說，這也是這個樂季想要帶給觀眾的貝多芬，「不僅有傳統與傳承，更要展現創新的可能。」

「貝多芬與舒伯特之夜」音樂會將於3月30日演出，地點在台北國家音樂廳。其他曲目還包括約翰．亞當斯（John Adams）的「快機器中的短旅程」，維拉-羅伯（Heitor Villa-Lobos）的「鄉間小火車」，選自「第二號巴西風格的巴赫」以及下半場的舒伯特（Franz Schubert）的C大調第九號交響曲「偉大」。（編輯：陳政偉）1140328