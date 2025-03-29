與媽祖同行 劉小東個展盼傳達良善氛圍

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（中央社記者王寶兒台北29日電）農曆三月迎來「瘋媽祖」，中國藝術家劉小東去年訪台，見證大甲媽祖遶境盛事，並將體驗歷程化為巨幅油畫，今天起於誠品畫廊個展展出，他表示，個展特別想傳達「良善」的氛圍。

劉小東1963年出生於中國遼寧，他長期以寫生方式記錄眼前風景，足跡遍及中、台、日、泰、美等地。同時他也涉獵電影，策劃「三峽好人」獲第63屆威尼斯電影節金獅獎，返回遼寧老家創作的「金城小子」獲得2011年金馬獎最佳紀錄長片大獎和台北電影節百萬首獎、最佳紀錄片及最佳導演大獎。

「劉小東：媽祖巡遊」個展今天開幕，劉小東帶來創作過程中的手稿、日記以及紀錄片。去年，他隨媽祖隊伍4天4夜，在萬頭鑽動、擠得「看不到自己腳」的人潮中，親歷這場信仰盛事，在雲林與嘉義交界的崙子橋上，甚至親身體驗抬轎的沉重感。

劉小東透過誠品畫廊形容：「座駕很重，下來才知抬轎人為什麼都是厚厚肩膀。千斤重擔為眾人祈福。」而透過攝影、速寫、水彩與日記等方式，他記錄遶境沿途的熱烈場面，最終將這些體驗轉化為巨幅油畫「過橋」與「日巡」。

「過橋」與「日巡」皆聚焦於遶境隊伍中的信眾身影。在畫作中，背負神明竹轎的青年男子肩負信仰隨隊行走，展現出個人與神明信仰之間的至情流動。此外，劉小東也將裝扮較為都會化的年輕父母帶著孩子齊走的景象放在畫面中心，道出媽祖遶境是不分城鄉地域的信仰盛事。

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在「媽祖巡遊」個展中，劉小東想傳達「良善」氛圍，也是他對繪畫的期待，「生活中的煩惱與瑣碎，日常的不可預測和討厭，我是用瑣碎的筆觸去表達，像刀一樣，切掉這些麻煩，用繪畫把它給消解，我希望能達到跟生活最完美的契合，而不是真正去描繪生活中的麻煩。」

「劉小東：媽祖巡遊」個展今天起於誠品畫廊展出至5月24日。（編輯：龍柏安）1140329