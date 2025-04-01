加入LINE官方帳號立刻加入
本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan”?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
區桂芝央視受訪惹議 北一女公告禁教職員受中國官媒採訪
首頁 / 文化

「檔案／現成物」特展 重現台南文賢油漆工程行

2025/4/1 17:15
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者王寶兒台北1日電）外牆寫著油漆工程行，走進卻是獨立藝術空間，台南「文賢油漆工程行」營運19年間，累計為百餘名藝術家提供展出空間，「檔案／現成物」特展近期揭幕，特別重現文賢油漆工程行局部結構。

「文賢油漆工程行」原為藝術家王婉婷從小居住成長的地方，也是她的父親王文賢經營油漆工程行的地點，王婉婷與藝術家林煌迪在2000年初將其改為藝術空間，成為在地獨特展演場所，2018年底停止營運後，林煌迪在2021年啟動「重整作用_文賢油漆工程行異地保存計畫」。

文化部、亞洲藝術文獻庫（Asia Art Archive）及台灣當代文化實驗場（C-LAB）共同主辦「亞洲獨立藝術空間歷史與檔案」國際論壇，關注獨立藝術空間與體制間的動態關係及生態網絡，「檔案／現成物」為論壇延伸特展，以台南文賢油漆工程行作為獨立藝術空間案例。

亞洲藝術文獻庫台灣研究員汪怡君今天透過C-LAB分享，文賢油漆工程行為亞洲藝術文獻庫「台灣獨立藝術空間檔案計畫」收錄的重要檔案之一。自2000年以來，該空間持續探索藝術與空間的關係，挑戰檔案梳理保存的既有模式。

汪怡君認為，文賢油漆工程行出現以來，試圖延續精神風土與關係網絡，並重新定義藝術與非藝術的界線，此次「檔案／現成物」展覽設計，讓觀眾不僅是旁觀者，也能成為檔案意義生產的一部分。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

「檔案／現成物」以林煌迪自2021年啟動的「重整作用_文賢油漆工程行異地保存計畫」為核心，展出營運19年間累積的跨領域藝術合作與創作實驗。特別的是，展場重現文賢油漆行的空間結構，地面以石灰粉繪製平面圖，並設置舊招牌、平台及鐵塔架構，讓觀眾可攀爬上平台俯瞰全場。

「檔案／現成物」展覽即日起將於台灣當代文化實驗場展至4月13日。（編輯：李亨山）1140401

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

74
更多編輯台推薦新聞：