「檔案／現成物」特展 重現台南文賢油漆工程行

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（中央社記者王寶兒台北1日電）外牆寫著油漆工程行，走進卻是獨立藝術空間，台南「文賢油漆工程行」營運19年間，累計為百餘名藝術家提供展出空間，「檔案／現成物」特展近期揭幕，特別重現文賢油漆工程行局部結構。

「文賢油漆工程行」原為藝術家王婉婷從小居住成長的地方，也是她的父親王文賢經營油漆工程行的地點，王婉婷與藝術家林煌迪在2000年初將其改為藝術空間，成為在地獨特展演場所，2018年底停止營運後，林煌迪在2021年啟動「重整作用_文賢油漆工程行異地保存計畫」。

文化部、亞洲藝術文獻庫（Asia Art Archive）及台灣當代文化實驗場（C-LAB）共同主辦「亞洲獨立藝術空間歷史與檔案」國際論壇，關注獨立藝術空間與體制間的動態關係及生態網絡，「檔案／現成物」為論壇延伸特展，以台南文賢油漆工程行作為獨立藝術空間案例。

亞洲藝術文獻庫台灣研究員汪怡君今天透過C-LAB分享，文賢油漆工程行為亞洲藝術文獻庫「台灣獨立藝術空間檔案計畫」收錄的重要檔案之一。自2000年以來，該空間持續探索藝術與空間的關係，挑戰檔案梳理保存的既有模式。

汪怡君認為，文賢油漆工程行出現以來，試圖延續精神風土與關係網絡，並重新定義藝術與非藝術的界線，此次「檔案／現成物」展覽設計，讓觀眾不僅是旁觀者，也能成為檔案意義生產的一部分。

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「檔案／現成物」以林煌迪自2021年啟動的「重整作用_文賢油漆工程行異地保存計畫」為核心，展出營運19年間累積的跨領域藝術合作與創作實驗。特別的是，展場重現文賢油漆行的空間結構，地面以石灰粉繪製平面圖，並設置舊招牌、平台及鐵塔架構，讓觀眾可攀爬上平台俯瞰全場。

「檔案／現成物」展覽即日起將於台灣當代文化實驗場展至4月13日。（編輯：李亨山）1140401