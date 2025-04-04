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繪本「烏熊愛𨑨迌」 用台語唱出趣味台灣故事

2025/4/4 13:53（4/4 14:36 更新）
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雲林故事人協會與鋼琴老師陳怡君攜手創作「烏熊愛𨑨迌」台語歌謠繪本，4日舉辦新書發表會。中央社記者姜宜菁攝 114年4月4日
雲林故事人協會與鋼琴老師陳怡君攜手創作「烏熊愛𨑨迌」台語歌謠繪本，4日舉辦新書發表會。中央社記者姜宜菁攝 114年4月4日
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（中央社記者姜宜菁雲林縣4日電）雲林故事人協會與鋼琴老師陳怡君攜手創作「烏熊愛𨑨迌」台語歌謠繪本，包括雲林縣副縣長謝淑亞等人今天都參與新書分享會，期盼傳承母語，用台語唱出趣味又具教育性的台灣故事。

雲林故事人協會今天舉辦「烏熊愛𨑨迌」新書發表會，由潮厝華德福實驗小學學生用台語演唱繪本中的台語歌謠。

陳怡君說，此書把她在雲林生活的經驗化作一首首動人歌謠，使用富有音樂性的台語，創作出充滿土地情感的旋律，且歌謠有助推動母語，能永遠傳唱。

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謝淑亞表示，用唱歌學習語言是最有效果的方式，由文字和音符轉化為美妙動人的音樂，不僅有助推廣母語，也能代代傳唱。

「烏熊愛𨑨迌」歌謠繪本包含數字歌「烏熊去讀冊」、討論外來種植物的「刺查某」、多元的飲食文化「食早頓」、趣味的「Do Re Mi」台語音階歌；描寫諸羅樹蛙唱歌比賽的「樹蛤仔」，還有記錄糖廠文化的「糖廠鐵橋」、轟動國際的「電音三太子」、趣味的民間傳說「媽祖婆大戰大道公」、小朋友崇拜的「千里眼順風耳」，還有非常在地的節慶活動「六月十八」、「虎尾市仔普」，加上最後一首「烏熊愛𨑨迌」，總共收錄12首歌曲。（編輯：黃名璽）1140404

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雲林故事人協會4日舉辦「烏熊愛𨑨迌」新書發表會，由潮厝華德福教育實驗國民小學學生演唱繪本中的台語歌謠，唱出趣味又有教育性的台灣故事。中央社記者姜宜菁攝 114年4月4日
雲林故事人協會4日舉辦「烏熊愛𨑨迌」新書發表會，由潮厝華德福教育實驗國民小學學生演唱繪本中的台語歌謠，唱出趣味又有教育性的台灣故事。中央社記者姜宜菁攝 114年4月4日
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