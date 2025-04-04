劉墉「話我童年的花」 重拾兒時繽紛記憶

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（中央社記者邱祖胤台北4日電）畫家、作家劉墉作畫超過半世紀，留下許多精采畫作，近期出版「話我童年的花」，重拾兒時記憶裡的繽紛印象與動人味道。

劉墉在書中表示，每個人都懷念童年的食物，因為有媽媽的味道；懷念童年的花，是因為有童年的味道。

劉墉表示，花就像人，想畫得好，除了解它、撫摸它，最好還把自己變成它，「當你變成它，會驚訝地發現：奇怪！為什麼即使狂風驟雨之後折斷的枝葉、凋零的花朵，還是那麼美！那麼自然？即使是蟲咬的、風摧的，那些斑駁殘破仍然美。」

劉墉表示，他作畫半個多世紀以來，愈來愈覺得花鳥跟人一樣，寄生在天地之間，餐風飲露、吞吐日月、愛恨交織，「這本書裡的文章，表面說的是花，實際談的是情，愛情、親情、友情、世情、人情、未了情……現在的我，看花、愛花、畫花、變成一朵解語花。」

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劉墉在書中介紹近30種花，從日常常見的金銀花、玫瑰花、七里香、杜鵑花、茉莉花、朱槿，山林間遇見的夾竹桃、野薑花、曼陀羅、山茶，鄉間小路上的咸豐草、酢漿草、牽牛花、雞冠花、桑樹、薜荔，都在劉墉細膩勾勒之下，展現動人丰采。

劉墉在世界各地舉行過30多次個展，在兩岸出版文學著作、繪畫理論、工具書及畫冊100餘種，作品被譯為英、韓、泰、越等各國文字。（編輯：陳政偉）1140404