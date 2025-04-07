經濟學者費爾文薩爾訪台 建構非洲新想像

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（中央社記者葉冠吟台北7日電）以著作「非洲烏托邦」為非洲國家鋪築積極願景的塞內加爾作家費爾文薩爾（Felwine Sarr），日前首度訪台。他認為文化是走向理想社會不可或缺的力量，也是他創作的出發點。

「非洲烏托邦」（Afrotopia）繁體中文版3月在台灣首度出版。薩爾2016年在書中以簡潔易懂的文字，主張非洲應掙脫西方現代化模式的束縛，走出自己的道路，建立屬於自身的思維體系與發展願景，在全球學術與文化界引發廣泛討論，啟發非洲世界的集體想像。

薩爾接受中央社記者採訪時透露，其實創作背後藏有一個有趣的小插曲，「完成寫作時，我的手稿被偷走了。」他笑說，原本就想用大眾能閱讀的語言書寫，不使用過度艱深的術語，但失去手稿後，他只得回頭從較短的草稿重建全書，「結果小偷幫我濃縮重點了！」

●在矛盾中尋找自我 後殖民的身分認同

在作品中，薩爾強調非洲的自主發展與區域團結。他認為非洲各國應攜手探索自身未來，透過聯盟與群體代表性，提升整體在國際地緣政治中的能見度，而非被動接受全球化潮流的衝擊。書籍出版後，在非洲各地被廣泛閱讀與引用，甚至影響人們的生活哲學，激發許多文化再創作，包括以書名命名的藝術展、電影等。

不過薩爾也坦言，「在經濟與政治層面，卻沒有太多迴響。沒有哪位領導人真的去讀這本書。」他苦笑說，即便有人讀了，要真正推動根本性的改變，仍需要時間與實踐。因此他正著手撰寫新書，討論如何具體落實「非洲烏托邦」的藍圖。

在「非洲烏托邦」裡大量探討非洲國家如何在後殖民時代重塑自身身分。薩爾指出，所有經歷殖民的國家都需面對身分認同的重構議題，「某種程度來說，殖民的相遇是暴力的，我們同時是他者也是自己，要在這樣的矛盾中找到身分，非常困難。」

不過，薩爾認為非洲或許不像台灣那樣深陷文化認同焦慮，儘管歷經殖民，非洲文化依然鮮明且有活力。他提到，即便是移民到美國的非洲後裔，依舊保有自己的姓氏與文化記憶，「這就像藏在灰燼下的火苗，只要撥開表層，它依然在燃燒。」

●島民勇闖世界 家鄉是永遠的精神島嶼

與台灣相似，薩爾的家鄉位於塞內加爾盧姆群島中的一座小島尼奧迪奧（Niodior）。他認為島上的孩子對「外面的世界」有更敏銳的感知力與探索欲望，「島外就是全世界。我一直覺得，島民都是天生的旅行者。」

他曾出版「安居世界」（Habiter le monde）一書，傳達「與其安頓在某處，不如學會在世界裡生活」的理念。從塞內加爾求學，到法國攻讀經濟學，如今遠赴美國教書，薩爾認為旅程是擺脫單一視角的必經之路。而他的家鄉，也成了他精神上的島嶼，陪伴他四處闖蕩，並持續透過文字、詩與各種創作表達其精神核心。

●薩爾：文化是GDP無法衡量的力量

談到「烏托邦」這個詞，薩爾指出它有兩種含義，一種是永遠無法實現的幻想，另一種則是尚未實現的理想。

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他承認「非洲烏托邦」是以較樂觀視角寫成，非洲無論在人口、資源或年輕人才上，在未來都具備強大潛力，「悲傷的事情我們早就知道了，不需要再去強調。悲觀主義不具生產力，反而應該積極行動，攜手走向理想的烏托邦。」

身為同時具備文學與經濟背景的學者，薩爾在感性與理性間切換游刃有餘。他笑說，這次來台前還特地查了台灣的GDP數據，並與日本、韓國比較，「但這裡人們的熱情微笑與溫暖款待，是GDP無法解釋的東西。」（編輯：張雅淨）1140407