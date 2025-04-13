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客委會全新親子音樂劇「燈怪」 挑戰真人全偶

2025/4/13 09:05（4/13 09:46 更新）
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客家委員會全新製作親子音樂劇「燈怪」進入最後總彩排階段，客委會主委古秀妃（右2）與紙風車劇團創辦人李永豐（右3）到工廠看「燈怪」彩排。（紙風車劇團提供）中央社記者趙靜瑜傳真 114年4月13日
客家委員會全新製作親子音樂劇「燈怪」進入最後總彩排階段，客委會主委古秀妃（右2）與紙風車劇團創辦人李永豐（右3）到工廠看「燈怪」彩排。（紙風車劇團提供）中央社記者趙靜瑜傳真 114年4月13日
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（中央社記者趙靜瑜台北13日電）客家委員會全新製作親子音樂劇「燈怪」進入最後總彩排階段，這次「燈怪」不只是機械裝置再進化，整場演出由真人挑戰全偶，大小觀眾都可以在可愛的瓜族與燈族中的冒險中感受親情與友情。

接下製作重任的紙風車劇團團長任建誠接受中央社專訪表示，這次的文本從創辦人李永豐到整個編導組，大家參考非常多繪本，故事軸線打掉重練不下百次，「我們認為這是一個客家新童話，以1個寓言故事將敬天惜物等客家精神注入，也將環保永續的概念傳達給所有的孩子。」

「燈怪」劇情講述陸地瓜族跟海洋燈族互相幫助，島上沒有能量，每年燈族都會上岸提供光線給瓜族，保護瓜族順利成長；而燈族其實是瓜掉到海裡之後，吃了海裡的藍藻會長成燈族，他們一直循環共生。一次小燈怪上岸，沒來由跟瓜族非常熟，居然小燈怪是瓜瓜的父親……，充滿驚嘆號的劇自此神展開。

這也是紙風車劇團首度挑戰全劇真人全偶，編導之一兼演員林聖加表示，第一次將偶穿上身表演，「裡面汗如雨下也看不到路，小黃瓜跟苦瓜常常相撞。」林聖加說真人演出臉上會有喜怒等情緒，但偶就是一號表情，如何推演劇情得靠更多肢體配合，拿掉既有慣性表演對這次紙風車的演員來說，是一大挑戰。

比起神獸般的「雨馬」，這次的「燈怪」機械裝置更加進化，除了底座有卡車移動之外，「燈怪」的頭會轉動，眼睛可以開闔，翅膀上鱗片都會發光，頭跟尾還會噴煙，任建誠表示，「就是要讓家長跟孩子們有很多想像跟互動。」

紙風車劇團副團長也是編導莊瓊如說，這次將客家如油紙傘、方口獅與桐花等轉化，隱藏在大燈怪跟真人全偶身上，親子都能自然感受客家美感。像劇情中偉大的小黃瓜媽媽，身上就有以客家花布上的牡丹及蝴蝶做發想的圖案，「花布有家庭美好的寓意，搭配蝴蝶翅膀紋路與，呈現溫柔堅定的母愛。」

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莊瓊如表示，這次除了海陸環保永續議題外，最重要的還是客語推廣，劇情放入古早客語童謠「火焰蟲（螢火蟲）」，也有新創洗腦「瓜瓜歌」，歌詞中「呱呱苦瓜解憂慮，呱呱 西瓜快樂happy，呱呱木瓜好心情」非常俏皮可愛，「我們希望家長來看很放鬆，小朋友更能進入故事的情節，啟發更多想像。」

客委會與紙風車劇團聯手打造親子音樂劇「燈怪」將於4月26日及27日登場，地點在兩廳院藝文廣場，2天都免費入場。（編輯：張銘坤）1140413

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客家委員會全新製作親子音樂劇「燈怪」進入最後總彩排階段，這次的主角之一「燈怪」造型圖曝光，機械裝置再進化，除底座有卡車移動外，「燈怪」的頭也會轉動，眼睛可開闔，翅膀上鱗片會發光。（紙風車劇團提供）中央社記者趙靜瑜傳真 114年4月13日
客家委員會全新製作親子音樂劇「燈怪」進入最後總彩排階段，這次的主角之一「燈怪」造型圖曝光，機械裝置再進化，除底座有卡車移動外，「燈怪」的頭也會轉動，眼睛可開闔，翅膀上鱗片會發光。（紙風車劇團提供）中央社記者趙靜瑜傳真 114年4月13日
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