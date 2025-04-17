NSO啟動日本巡演 攜重量級音樂家共譜文化外交

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（中央社記者趙靜瑜台北17日電）NSO國家交響樂團5月底將展開4場日本巡演，為台灣文化世博暖身。這次由音樂總監準．馬寇爾領軍，邀請中提琴教母今井信子、旅美小提琴家黃俊文等重量級音樂家合作，深化台日音樂交流。

指揮準．馬寇爾（Jun Märkl）今天在記者會上表示，這次巡演展現台灣音樂實力，獨奏家與NSO有著緊密情誼，「這次與2年前日本巡演相比，最大的挑戰就在曲目。上次日本巡演曲目大概一套半，這次幾乎每一場演出曲目都不同，數量多，作品涵蓋古典與當代，但我很有信心與音樂家們共同完成。」

這次巡演曲目除了經典的貝多芬「D大調小提琴協奏曲」與布魯赫「雙協奏曲」之外，也將演出台灣前輩作曲家蕭泰然「來自福爾摩沙的天使」、作曲家金希文為紀念李登輝總統創作「第五號交響曲」的第三及第四樂章，以及客委會委託作曲家陳可嘉創作的「家的呼喚」，展現台灣多元文化。

NSO日巡參與音樂家還包括日本聲樂家森麻季、宮地江奈等參與，台北愛樂合唱團也將隨團演出，以合唱展現台灣精神。NSO將從5月31日到6月4日在東京三得利廳、東京歌劇城音樂廳、大阪交響音樂廳及熊本縣立劇場演出。

中提琴家今井信子表示，非常高興這次能與NSO在日本演出，「無論是東京歌劇城還是三得利音樂廳，都是我心目中最美的音樂殿堂之一。」今井信子說，在與台灣音樂家合作過程中，儘管語言不同，「但我們在美食與藝術上的喜好，以及彼此互相幫助、互相理解的情感，完全可以共享。」

文化部次長王時思致詞表示，今年在日本、全世界都用科技慶祝2025年，用科技訴說這個世界未來故事時，台灣開出了一條叫「文化世博」的線，NSO日本巡演成為「文化世博」的前鋒。

王時思說，期待NSO這趟巡演可以讓世界看見一個多元的台灣，「只有在自由的土地上，才能長出多元的音樂與文化。」

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NSO執行長郭玟岑表示，這次巡演獲得多方支持，包括外交部、客家委員會、駐日代表處、日本交流協會以及台積電文教基金會、李登輝基金會、中國信託銀行、東京之星銀行等企業及民間單位，很感謝大家一起承擔文化外交的重責大任。

NSO將於4月20日在國家音樂廳舉辦「來自台灣—2025日本巡演行前音樂會」，曲目包括布魯赫給單簧管、中提琴與樂團的「雙重協奏曲」及馬勒「第四號交響曲」，參與獨奏家包括今井信子、NSO單簧管首席朱玫玲以及日本女高音宮地江奈。（編輯：龍柏安）1140417