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奇美博物館推親子音樂會 感受經典童話故事情境

2025/4/21 12:07（4/21 12:11 更新）
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奇美博物館將於6月7日舉辦「鵝媽媽組曲」親子童話音樂會，透過戲劇導聆營造故事情境，幫助孩子輕鬆理解曲目情感表達。（奇美博物館提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年4月21日
奇美博物館將於6月7日舉辦「鵝媽媽組曲」親子童話音樂會，透過戲劇導聆營造故事情境，幫助孩子輕鬆理解曲目情感表達。（奇美博物館提供）中央社記者楊思瑞台南傳真 114年4月21日
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（中央社記者楊思瑞台南21日電）奇美博物館將於6月7日舉辦「鵝媽媽組曲：親子童話音樂會」，融入睡美人、拇指金童、美女與野獸等經典童話故事，帶出充滿戲劇情境古典樂曲，並安排戲劇導聆，開啟孩子想像。

奇美博物館人員告訴中央社記者，今年親子音樂會節目聚焦「經典童話」，上半場將演奏法國作曲家拉威爾充滿童趣的「鵝媽媽組曲」，作品靈感大多來自法國童話作家夏爾．佩羅（Charles Perrault）的「鵝媽媽故事集」。

奇美博物館指出，5個樂章分別描繪「睡美人」的寧靜沉睡、「瓷娃娃女皇」充滿東方韻味的熱鬧歌舞、「拇指金童」森林迷途的情景、「美女與野獸」用愛解除詛咒的力量、「仙子花園」的光輝燦爛等。

其中第4樂章「美女與野獸的對話」，拉威爾巧妙運用管樂展現甜美旋律與低音管的渾厚低沉，營造出美女與野獸對話戲劇張力，透過音樂層次變化，讓孩子彷彿置身於夢幻浪漫童話世界。

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奇美博物館指出，音樂會下半場演出俄國知名作曲家柴可夫斯基的「睡美人組曲」，樂曲以華麗磅礡的管弦樂揭開序幕，刻劃故事壯麗場景，其中最耳熟能詳的「圓舞曲」，旋律優雅富有層次，交織出華美與夢幻氣氛，讓孩子宛如身處童話故事中的宮廷舞會。

奇美博物館指出，館方連續3年舉辦親子音樂會，今年將於6月7在奇美博物館奇美廳舉行，盼透過深入淺出引導，讓孩子在自然而然氣氛下親近古典樂，此次音樂會邀請「對位室內樂團」以戲劇導聆方式講述樂曲故事，幫助孩子輕鬆理解曲目情感表達。（編輯：陳清芳）1140421

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