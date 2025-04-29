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5月歐洲日音樂會 NSO、台北愛樂呈現跨世紀經典

2025/4/29 19:51（4/29 20:41 更新）
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（中央社記者葉冠吟台北29日電）歐洲經貿辦事處支持的2025歐洲日系列音樂會5月登場，國家交響樂團（NSO）與台北愛樂分別演出作曲家莫札特、布魯克納、韓德爾與巴赫經典作品，以音樂致敬歐洲文化。

歐洲經貿辦事處首度攜手合作NSO及台北愛樂，透過慶祝紀念與歐洲聯盟有關的5月9日「歐洲日」，展現歐洲與台灣在音樂領域日益深化的文化交流。

歐洲經貿辦事處長谷力哲（Lutz Güllner）今天在記者會表示，「歐洲日」是和平與合作的盛宴，象徵成功與啟發，展現堅持民主、人權與法治。台灣作為成功民主化的例子，同樣體現這份精神，期盼透過兩場音樂會拓展大眾視野，在音樂及其他領域開創更多交流成果。

5月3日「跨世代樂章」由NSO榮譽指揮呂紹嘉攜手鋼琴家嚴俊傑，演出莫札特（Wolfgang Amadeus Mozart）C小調第24號鋼琴協奏曲，作品491（Piano Concerto No.24 in C minor, K.491），及詮釋布魯克納（Anton Bruckner）E大調第7號交響曲（Symphony No.7 in E major）。

5月7日由德國慕尼黑愛樂合唱團藝術總監赫爾曼（Andreas Herrmann）率台北愛樂演出「極致．1685」音樂會，演出韓德爾（Georg Friedrich Händel）「上主如是說」（Dixit Dominus, HWV 232）與巴赫（Johann Sebastian Bach）「聖母讚主曲」（Magnificat, BWV 243）。

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呂紹嘉表示，他在歐洲生活時間占人生一半以上，能指揮這次音樂會對他意義深遠。莫札特與布魯克納作品雖創作於不同世紀，卻同樣直指人性，展現歐洲留給全人類的寶貴文化資產。身處遠離歐洲的台灣，仍能透過音樂緊緊相連這些精神。

赫爾曼說，韓德爾戲劇性的澎湃與巴赫靈性世界的深邃在他心中構成鮮明對比，期待在舞台呈現這些特質，讓觀眾穿越時空，與大師作品建立共鳴，感受豐富層次與永恆魅力。（編輯：李明宗）1140429

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2025歐洲日系列音樂會29日舉辦記者會，台北愛樂文教基金會音樂總監古育仲（左起）、台北愛樂客席指揮赫爾曼（Andreas Herrmann）、歐洲經貿辦事處長谷力哲（Lutz Güllner）、谷力哲夫人、國家交響樂團（NSO）榮譽指揮呂紹嘉、鋼琴家嚴俊傑合影。（NSO提供）中央社記者葉冠吟傳真 114年4月29日
2025歐洲日系列音樂會29日舉辦記者會，台北愛樂文教基金會音樂總監古育仲（左起）、台北愛樂客席指揮赫爾曼（Andreas Herrmann）、歐洲經貿辦事處長谷力哲（Lutz Güllner）、谷力哲夫人、國家交響樂團（NSO）榮譽指揮呂紹嘉、鋼琴家嚴俊傑合影。（NSO提供）中央社記者葉冠吟傳真 114年4月29日
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