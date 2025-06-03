雲林雕刻大師張敬辭世 驗光師寫下藝術傳奇

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（中央社記者蔡智明雲林縣3日電）雲林雕刻大師張敬日前辭世，享壽89歲。雲林縣府表示，其藝術歷程堪稱一頁傳奇，從驗光師轉身為雕刻大師，享有「北朱銘、南張敬」美譽，藝術成就獲海內外高度肯定。

雲林縣政府今天發布新聞稿表示，張敬於5月29日辭世，他曾獲頒雲林藝壇最高榮譽「雲林文化藝術獎貢獻獎」，為雲林藝術界無可取代的重量級人物。

縣府指出，張敬的藝術歷程堪稱一頁傳奇，從驗光師轉身為雕刻大師，憑藉對藝術的熱情與對信仰的虔誠，開創具山水意境與靈性之美的雕刻風格，享有「北朱銘、南張敬」之美譽，更被譽為台灣自然景觀雕刻的一代宗師。

縣府表示，其作品以簡潔線條蘊含磅礡生命力，展現對天地萬物的崇敬與感悟，無論木雕、銅雕或大型公共藝術，皆已臻入化境，為台灣藝壇留下難以取代的寶貴資產。

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文化觀光處長陳璧君表示，張敬的藝術成就獲海內外高度肯定，作品典藏於台南美術館、國父紀念館、輔仁大學、雲林科技大學等文化場域，亦廣布日本、香港、新加坡等地教會；藏家除台灣之外，遍及美國、加拿大、印度、中國、韓國、德國、日內瓦等地。

縣長張麗善說，張敬長年投入雲林在地藝文建設與教育推廣，2001年設立「張敬藝術館」，成為雲林科技大學的永久館所；2007年協助久安國小成立縣內首座學生美術館；一生奉獻藝壇、回饋鄉土的無私精神，將永留人間。（編輯：吳素柔）1140603