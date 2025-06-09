藝界行政大將温慧玟 首度擔任台南藝術節策展人

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（中央社記者趙靜瑜台北9日電）藝界行政大將温慧玟曾任雲門舞集行政總監、雲門教室執行長及董事長，今年首度接受台南文化局邀約擔任台南藝術節策展人，節目結合在地文化脈絡與國際連結，要打造台南的文化城市品牌。

今年台南藝術節以「How Young! 好樣的」為策展主軸，邀請王彥臻、田孝慈、吳子敬、陳飛口、陳正杰、許哲彬、董怡芬、羅文瑾等八位成長於台南的傑出青年藝術家共同策展。藝術節包含「城市主張」、「臺灣製造」、「國際串聯」、「教育共創」、「藝文一條通」五大策展重點，勾勒出藝術節的多元面貌。

温慧玟今天接受中央社訪問時表示，與台南的緣分可以追溯1984年台南文化中心開館。當時雲門舞集受邀演出，她作為行政新手，白天在劇場裡奔忙，下午坐進觀眾席，觀看舞者排練，「坐下來看彩排那一刻，我感覺舞者們彷彿為我一個人跳舞，那是一種藝術給我的許諾與特權，也是我持續投身藝文的理由。」

這次節目非常獨特，其中吳子敬與許哲彬將合作「城市樂手的日與夜」，從台南青少年的街頭文化與音樂現場出發，串連城市酒吧與獨立樂團演出。化為完整演出作品。拉拉（王彥臻）策劃「台南食物都很甜」將與學生共創；現場也將推出文件展，重整台南藝術節的14年歷史。

温慧玟認為，台灣藝文圈普遍對於國際大團瞭如指掌，但卻對亞洲節目長期關注不足，「台南藝術節做『國際串聯』，要改變這件事。」温慧玟首先邀請台南藝術節與印尼及布魯塞爾藝術節共製「與瑪麗亞共舞」，2024年5月已經在比利時爆滿演出，今年將回到台南演出。

温慧玟也打造「藝文一條通」，做出文化場域串連，「台南有地利之便，孔廟、吳園、台灣文學館等文化空間做出串聯，希望打造一條可散步的藝術路徑。」温慧玟希望這條路可以打通人們藝術的任督二脈，得以更親近文化，「唯有讓藝術變得親近、自然，才能讓更多人走進劇場、美術館，讓生命被啟蒙。」

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温慧玟表示，台南藝術節票房仍是必須超越的命題，「疫情後票房低迷，我的目標不是百分之百完售，而是要做到比現在更好。」台南藝術節系列節目將自10月24日至11月30日展開，但温慧玟將會從6月中提前啟動學生優惠票方案，讓學生觀眾不再因價格卻步，而能真正接觸藝術。

目前台南藝術節策展人任期暫定兩到三年，但温慧玟說她沒有「生涯規劃」這回事，只有繼續前行的熱情，「很期待台南藝術節散發的藝術種子可以繼續在城市裡生根發芽，讓更多人走進劇場，並且再次回來。」（編輯：李亨山）1140609