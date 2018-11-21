泰山股臨會董事全連任 公司派確保經營權

（中央社記者韓婷婷台北21日電）泰山今天召開股東臨時會，提前改選董事，按照日前公司派公告被提名人名單順利當選連任，全數由詹氏家族成員掌控，一度傳出有意搶進董事會的保力達集團則保持低調。

泰山企業近年爆發2波家族內鬨，幾度引發市場派有意競逐搶進董事會的傳聞四起，其中以一度掌控超過30%泰山股權的保力達集團最受矚目，另外，持股超過10%的龍邦國際集團勢力也備受關注。

不過今天臨時股東會，董事及獨立董事名單底定，公司派確保經營權，經營權之爭也宣告落幕，接下來將回歸基本面表現為依歸；新世代進駐能否在競爭激烈的市場，再度擦亮這塊近一甲子的老招牌備受矚目。

泰山今天股臨會於彰化縣田中鎮的員工教育訓練中心舉行，泰山今天大手筆準備鍋寶電子鍋作為股東紀念品，今股東臨時會股東出席率89%；主要議程有三：包括修改公司章程部分條文、提前全面改選董事及獨立董事，以及解除新任董事（含獨立董事）及其代表人競業禁止限制。

泰山此次也將普通董事由9席縮減為4席，獨立董事維持3席，新任董事有詹逸宏、詹景超、詹皓鈞、詹佩珊等4位，以及吳界欣、孫初偉、許永昌等3位獨立董事，均為現任董事、獨董。（編輯：林興盟）1071121