48家非洲買主來台採購 促1965萬美元商機

（中央社記者廖禹揚台北21日電）外貿協會辦理非洲商機日，邀請史瓦帝尼、埃及、南非等12國48家買主來台採購，品項包括機械設備及零組件、IoT軟硬體、生技醫療、手工具、汽車零配件等，商機估達1965萬美元。

中華民國對外貿易發展協會指出，參與19日非洲商機日的台灣廠商包括中華電信、東元、中國化學製藥、永信藥廠、威剛科技等知名大廠，進行430場洽談會，加上經濟部國際貿易局及非洲駐台使節團20日主辦的論壇活動，共吸引264家台灣業者與會，較去年參加商機日業者成長近百名，顯示台灣廠商積極開發新興市場。

經濟部貿易局主秘倪克浩表示，美國今年宣布將增加投資非洲金額，預期將大幅改善非洲大陸的交通運輸及產業供應鏈，當地人口成長快速，都市化發展活躍且穩定，未來商機可期。

外交部國際合作及經濟事務司副司長蔡允中指出，非洲市場雖距離遙遠，但台商可利用與邦交國經貿優惠，以史瓦帝尼為中心，輻射拓銷非洲。

外貿協會去年與非洲4大經貿推廣機構簽署合作備忘錄，辦理企業交流、組團訪問、分享市場資訊等工作，深化台商赴非拓銷管道；中華民國國際經濟合作協會明年1月也將籌組投資團前往南非、莫三比克及史瓦帝尼拓銷。（編輯：張良知）1071121