今國光打入亞馬遜供應鏈 明年拚獲利

（中央社記者韓婷婷台北21日電）光學鏡頭廠今國光火星計畫(MARS)已有斬獲，智能家庭產品已獲亞馬遜訂單，將於明年開始出貨，展望明年，董事長陳慶棋預估將優於今年，力拚獲利，並在2年內脫胎換骨。

今國光今天舉行法說會，陳慶棋表示「火星計畫MARS」7家公司中已爭取到5家，成為供應商，隨著新產品及新客戶於明年開始陸續進入量產，期望力拚明年重回獲利軌道。

智慧手機的崛起讓單眼相機市場規模逐年縮減，陳慶棋指出，今年單眼相機鏡片銷售量不如預期，預估未來成長有限，遊戲機鏡頭及手機鏡頭銷售量也不理想，投影機鏡頭新舊機種青黃不接也無法支撐營運動能，導致前3季仍無法擺脫虧損。

今國光表示，21世紀是眼球經濟，科技透過鏡頭提供人類更舒適便捷生活方式，包括自動駕駛、居家安全監控、手機照相功能、AR/VR及無人商店等，

為了積極尋求新的契機，今國光希望藉由15年模造玻璃製造及12年塑膠鏡頭製造經驗優勢，鎖定物聯網、車載等應用發展，歷經多年努力，總算打入亞馬遜供應鏈，可望在明年上半年進入量產出貨，為明年營運增添新動能。另外，也獲得美系廠商智慧家庭及安控品牌大廠智慧門鎖訂單，出貨已逐步放量。

今國光今年前3季單眼相機鏡頭營收佔比58.4%，IoT物聯網產品佔比已從2017年的9.4%提升到12.3%，車載鏡頭約佔8.5%，遊戲機產品佔比約3.3%，手機產品約2.1%，工業產品從2.3%成長至2.7%，投影機產品佔比為4.6%，其他佔比為8.1%。未來將持續努力拉升非單眼相機營收占比，目標是60%。（編輯：林沂鋒）1071121