美股近10年12月行情 僅2年下跌

（中央社記者田裕斌台北22日電）自感恩節至耶誕節是美國最重要的消費旺季，根據統計，S&P 500指數近10年的12月表現，只有2年下跌，分別是2008年金融海嘯與2015年美國開始升息，上漲機率達8成。

統一FANG+指數股票型基金(ETF)經理人袁永騰表示，現階段外部有諸多不確定因素，引發市場恐慌心理，導致股市忽漲忽跌，觀察幾個主要指標，包括美國聯邦準備理事會(Fed)官員相繼釋出偏鴿派的談話，美國10年期公債殖利率也持續回落，美國與中國大陸有機會啟動新一輪的貿易協商，但國際原油價格仍未回穩，科技產業庫存仍在調整，投資人持股信心偏弱，預估美股短期仍會在反覆打底中摸索新方向。

袁永騰指出，Fed態度由強硬轉為溫和，使得利率期貨對明年升息幅度的預測值下修，緩和了資金收緊的擔憂，但需留意另一重要觀察指標是油價，若國際原油價格持續破底，可能加深投資人對於全球景氣放緩與熱錢退潮的擔憂，不利股市投資氛圍。

袁永騰分析，作為美股多頭指標的科技股，在硬體方面因為消化庫存的需求、智慧手機銷售不如預期，以及比特幣的暴跌，手機、晶片股及半導體等族群輪流下跌，再加上投資人提前反應明年景氣成長趨緩，導致大盤集體修正，後續觀察庫存去化水位以及節慶消費動能強弱。（編輯：郭萍英）1071122