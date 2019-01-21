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大立光殺尾盤 台股9900點得而復失

最新更新：2019/01/21 14:13
台股21日開高震盪，收在9889.4點，漲53.34點。（中央社檔案照片）
台股21日開高震盪，收在9889.4點，漲53.34點。（中央社檔案照片）

（中央社記者張建中台北21日電）台股今天開高震盪，半導體類股表現強勁，類股指數大漲逾1%，只是股王大立光尾盤走跌，影響終場指數漲幅縮小，收漲53.34點，9900點關卡得而復失。

加權指數今天收在9889.4點，漲53.34點，漲幅約0.54%，成交值新台幣917.95億元。

費城半導體指數上週五大漲2.3%，帶動台灣半導體類股同步走高，類股指數漲1.13%，為盤面多頭指標，連帶帶動整體電子類股指數漲0.58%。

晶圓代工廠台積電第1季營運展望保守，季營收恐將季減22%，下滑幅度高於市場預期的2成水準，不過，台積電產業領先地位穩固，短期營運利空快速消除，今天股價收在221元，漲2.5元。

大立光股價表現相對疲弱，開高震盪走低，終場收在3720元，跌65元。

傳統產業股漲跌互見，沃旭能源發函供應鏈「停止執行合約」，衝擊世紀鋼等風電概念股股價普遍走跌，世紀鋼股價跌4.99%，中鋼構跌2.67%，表現相對弱勢。

塑膠、紡織與汽車類股表現相對強勁，其中，又以汽車類股表現最突出，和泰車股價大漲5.44%，推升整體汽車類股指數大漲2.74%。

分析師王兆立表示，台股指數短期將延續區間震盪走勢，應以個股表現為主。（編輯：郭萍英）1080121

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