王文淵：成本優勢 美國今年仍是石化業最好市場

（中央社記者韋樞台北23日電）台塑企業總裁王文淵今晚表示，今年石化業最好的市場還是在美國，主因是美國有便宜的頁岩油和氣；而台塑企業在美國路易斯安那州的投資案，估計今年首季可以通過環評。

台塑公司今晚舉行暮年晚會，王文淵在會中受訪指出，在美國生產的石化產品有一部分銷到南美洲，因為石化產品運回亞洲太貴；由於景氣不佳，產能開出後多少會影響銷售，但多虧有成本優勢，因此仍相對有競爭力。

王文淵指出，美國路易斯安那州的投資案目前正進行環境影響評估，估計今年第一季會通過，但環評的事很難預估；王文淵話鋒一轉指出，台灣的環評過關與否和法條無關，完全是「民粹問題」。

對於台塑在越南的河靜鋼鐵廠產銷狀況，王文淵表示，目前兩座高爐已全開，但仍面對一些小問題，主要是因為美中貿易戰開打，中國大陸部分鋼鐵產品低價進入越南市場，當然會衝擊市場價格，但好在越鋼是在地企業在地生產，成本較低，品質較好，仍有一點優勢。

台塑公司董事長林健男表示，展望2019年全球經濟存在美中貿易戰等諸多不確定因素，預期今年會面臨更多的挑戰。台塑將全面轉型發展AI、工業4.0，以對抗大環境的低氣壓。

另外台塑將加速進行海內外的投資案，包含美國德州年產120萬公噸乙烯及40萬公噸高密度聚乙烯(HDPE)，可望今年第2季起陸續投產；中國大陸寧波年產60萬公噸丙烷脫氫(PDH)廠、高雄仁武廠區複材中心、人工智慧研發中心、及建置一條全球唯一的染料敏化電池量產工廠。

林健男強調，AI是台塑未來成長及提高競爭力的最大關鍵，台塑會全面推動AI應用，包含操作員巡檢數位化，即時監控並避免工安事故、增強設備預防保養，確保生產順利、提高產品良率及客戶對品質的滿意度，減少能源及原料耗用，降低成本等。去年已完成7案AI項目，還有125案持續進行中。（編輯：李信寬）1080123