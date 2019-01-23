台綜院電力指數看經濟 景氣進入初冬

（中央社記者潘姿羽台北23日電）台灣綜合研究院發布2018年12月EPI電力景氣指數，全國電力景氣燈號降為代表景氣「轉向」的黃藍燈，顯示國內經濟開始反轉，景氣正進入初冬。

台綜院結合台電公司各行各業的高壓以上電力售電量與自用發電設備自用發電量數據，可直接反映國內9成的經濟生產活動，以此推估國內每月經濟成長數據，並建構電力景氣指數（Electric Prosperity Index, EPI），即時解讀台灣經濟景氣狀況。

台綜院指出，全國電力景氣燈號結束連續4個月持平的綠燈，12月降為代表景氣轉向的黃藍燈，顯示國內經濟景氣開始呈現反轉；由於國內生產活動放緩，12月經濟成長率也較上月下滑，預估值為1.7%，2018年全年經濟成長率則為2.6%。

觀察整體製造業，台綜院指出，12月國內製造業電力景氣燈號雖維持綠燈，實際生產狀況已有動能趨緩、降溫的跡象；另外，主要產業電力景氣指數持續下滑，加上近月出口訂單表現開始轉弱，預估生產活動將繼續放緩。

進一步觀察製造業各業別，金屬基本工業因廠商備料需求支撐，電力景氣燈號連續6個月維持景氣熱絡的紅燈；電子製造業則因需求降溫，半導體與面板業庫存壓力續增，12月維持藍燈。（編輯：楊玫寧）1080123