中鴻3月內銷盤價 可望開漲盤

（中央社記者韋樞台北24日電）大陸大型鋼廠和台塑越南河靜鋼廠均開出上漲的3月盤價，中鋼子公司中鴻鋼鐵表示，今年首季成本較高，售價卻持平，壓縮了利潤，但2月底有望開出上漲的3月內銷盤價。

隨著美中雙方進入實質協商，且中國大陸將派出更高層級官員赴美協商，顯示貿易戰似乎趨緩，可望正面挹注全球經濟；大陸大型鋼廠寶鋼率先開出2月平盤、3月調漲的內銷盤價；中鴻鋼鐵也開出2月平盤報價，終止連2個月的跌價。

中鴻表示，目前鄰國大鋼廠都開出上漲的3月盤價，中鴻3月內銷盤價也看漲，若是美中貿易談判順利的話，有助後續全球鋼鐵產銷，中鴻對未來市場狀況並不悲觀。

不過中鴻也評估，由於去年12月和今年1月因為鋼價提前修正而開出跌盤，但上游煉鋼的煤炭和鐵礦砂價格卻居高檔，壓縮了利潤，希望3月能開出上漲的盤價，能讓首季的財報得以平衡。

中鴻透露，目前日本和越南的扁鋼胚原料每公噸約450到460美元，中鴻對外尋求更便宜的扁鋼胚，估計約3、4月可進貨，若是3、4月的盤價開出漲價，可望微增利潤空間。

而中鴻鹿港廠在1月3日曾發生協力廠商員工執行移除打包鋼帶作業時發生事故，經送醫急救後死亡；結果產線遭勞動部要求停工完成改善才能復工，中鴻目前已完成改善，正申請勞動部複檢。中鴻不排除春節期間輪班增產，以彌補停工期的產量損失。（編輯：楊凱翔）1080124