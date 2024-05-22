中鴻：需求平穩回升 6月內銷盤價每噸漲300至500元

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（中央社記者潘智義台北22日電）中鴻鋼鐵今天開出6月內銷及7月外銷盤價，內銷熱軋每噸調漲新台幣300元、冷軋每噸調漲300元、鍍鋅每噸調漲500元；至於7月外銷盤價依產品及地區別調整，實際報價視當地市場行情而定。

中鴻鋼鐵說明，總體經濟方面，歐盟最新預測將今年經濟成長上修至1%，通膨則降至2.7%，相較去年經濟停滯狀況已逐漸改善。美國經濟保持溫和成長，4月通膨率放緩，核心消費者物價指數（CPI）更創3年新低，聯準會（Fed）降息預期再度升溫。

中鴻表示，聯合國發布「2024年年中全球經濟情勢與展望」報告預測，上調今年全球經濟成長率預測至2.7%，顯示全球經濟維持溫和復甦趨勢。

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鋼鐵供需方面，中國大陸1至4月粗鋼產量較去年同期下降3%，製造業指數（PMI）連續2月保持擴張，鋼市供需持續改善。此外，中國超長期特別國債（30年期）進行首發，加上將推出保交房配套政策，以及人行設立人民幣3000億元保障性房屋再貸款、降低首付款比例和房貸利率下限等，預計將對其房地產業及經濟動能形成支撐，促進鋼材需求穩健復甦。

總體來看，中鴻指出，煤鐵煉鋼成本保持高位，指標鋼廠開出平高盤，預示鋼市將持續改善。此外，中國查緝非法出口，逃稅鋼材報價止步，鋼價底部有所支撐。考量近期下游需求平穩回升，為提振市場信心並兼顧客戶競爭力，本次盤價溫和調漲。（編輯：潘羿菁）1130522