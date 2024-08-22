鋼鐵需求放緩 中鴻9月內銷盤價每噸降500至600元

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（中央社記者何秀玲台北22日電）中鴻鋼鐵今天開出今年9月內銷及10月外銷盤決議，內銷方面，熱軋每公噸調降新台幣600元、冷軋與鍍鋅每公噸調降500元；外銷方面，依產品及地區別調整，實際報價視當地市場行情而定。

中鴻說明，受中國大陸暴雨淹水、亞洲雨季及歐洲暑休等季節性因素影響，近期鋼鐵淡季需求放緩，國際鋼市呈階段性調整。

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鋼鐵供需方面，中國大陸國統局數據顯示，7月粗鋼日均產量267.55萬噸降至年內低點，較上月大降12.4%，顯示鋼廠因虧損已擴大減產幅度；預計隨著大規模設備更新、消費品以舊換新等政策逐步推展，加上中國大陸官方控制與平衡粗鋼產量，以及秋冬季環保限制，第4季鋼材供需將漸趨平衡，有利亞洲鋼市穩定。

中鴻表示，總體來看，近來市場超跌已導致鋼廠虧損降產，待季節性因素緩解後，鋼材供需有望加速平衡，不過考量國內仍面臨低價進口鋼品擾市，為協助客戶加速去化庫存，並維持接單及營運動能，本次盤價適度調降。（編輯：張均懋）1130822