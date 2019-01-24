把愛送出去 台積電張淑芬建平台盼一起做公益

台積電慈善基金會24日召開記者會，董事長張淑芬說，社會需要幫助的人很多，她建立一個「把愛送出去」平台，是需要幫助的個案與願意伸出援手的企業及個人媒合的平台，希望台灣各界能共同響應，讓社會更好。中央社記者張建中攝 108年1月24日

（中央社記者張建中台北24日電）台積電慈善基金會董事長張淑芬表示，社會需要幫助的人很多，一個人與一個企業的力量不夠，她建立一個「把愛送出去」平台，希望整個台灣社會能夠一起做公益。

台積電慈善基金會今天舉辦把愛送出去公益分享與展望記者會，由張淑芬出面親自說明台積電慈善基金會過去一年做公益的成績，及對未來的規劃與期望。

張淑芬說，基金會在推廣孝道方面已經做到了，除與國教署合作孝道教材，發放2.8萬餘本孝道教材，並與地方團體及企業合作舉辦相關孝道推廣親子活動，同時培訓孝道師資與志工。

在偏鄉醫療方面，張淑芬表示，台積電與豐原醫院共同開發出遠端關懷設備及系統，用科技力給長輩更好照護；她並感謝裕隆集團已故董事長嚴凱泰生前贊助5台無障礙運輸能力的多用途車，供台東偏鄉村落使用。

至於惜食方面，台積電慈善基金會與奇美食品合作，將奇美食品提供的格外品，供應予屏東、花蓮、台南、嘉義與台中等地共17個弱勢據點，張淑芬呼籲能有更多食品業者參與，提供格外品給需要的人。

在花蓮震災方面，台積電慈善基金會共集結7745個企業與個人，累計新台幣5844萬元捐款，除帶領災區兒童離開災區，透過專業輔導營撫慰幼小心靈，並協助修補受損房舍及水車支援。

台積電慈善基金會還在全台訪視100戶，已對其中的71戶提供急難救助。張淑芬表示，台積電會負責任找需要幫助的據點，也會監督。

張淑芬說，「把愛送出去」是一個大家合作的公益平台，是需要幫助的個案與願意伸出援手的企業及個人媒合的平台，希望台灣各界能共同響應，讓社會更好。

張淑芬透露，對一些有意收藏她畫作的藏家，她會要求要先做公益。張淑芬並感謝先生台積電創辦人張忠謀的支持，讓她能放開腳步關懷需要幫助的人。（編輯：郭萍英）1080124

台積電慈善基金會24日在台北舉辦把愛送出去公益分享與展望記者會，由台積電慈善基金會董事長張淑芬（中）親自說明基金會過去一年做公益的成果，及對未來的規劃與期望。中央社記者裴禛攝 108年1月24日