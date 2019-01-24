搶過年換機潮 三星宏達電出招

（中央社記者江明晏台北24日電）台灣去年手機銷量跌破700萬支，迎接農曆年換機潮，三星今天在台發表全球首款螢幕上開孔手機Galaxy A8s，宏達電也推HTC Desire 12s「綻放紅」新色，盼刺激買氣。

市調機構公布，台灣去年手機整體銷售量660萬支，年衰退率近一成，平均單月銷售量僅55萬支，還有好幾個月下探40多萬支，業者坦言，「10多年來沒這樣的慘況」，時值傳統農曆年換機旺季來臨，非蘋陣營手機品牌搶推新機或新色款刺激買氣。

三星今天在台灣推出Galaxy A8s，主打「全球首款螢幕上開孔手機」，單機建議售價新台幣1萬4990元，瞄準中階市場，2月1日起上市，搶攻過年換機旺季。

台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙先前預估，台灣今年手機銷量將再下滑5至7%，不過三星今年目標帶動營業額年增10%以上，並推動產品組合健康發展，朝向高階30%、中階30%、低階40%的比例邁進，盼年底前完成調整。

台灣手機品牌宏達電今天宣布HTC Desire 12s新色「綻放紅」開賣，搭配1月中旬推出的優惠活動，也要搶攻農曆年換機商機。

HTC Desire 12s搭載Qualcomm八核心處理器、18:9的全尺寸無縫顯示螢幕、1300萬畫素主鏡頭與前置相機，並配備NFC及支援雙CA網路，按儲存空間規格有5990元、6990元兩種售價，強調以高規格、入門價搶市。

宏達電表示，將會全力達成國際資安標準，從歐洲GDPR、產業相關標準規範如ISO27001、BS10012:2017，到國內NCC規範等，其中也包含個資保護及資訊安全規，藉著華為事件搶攻資安商機的意味濃厚。（編輯：陸倩瑤）1080124