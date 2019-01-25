桃園7運動中心周邊電梯大樓 南平總價最高

（中央社記者潘智義台北25日電）內政部實價登錄資料統計，桃園7個國民運動中心周邊電梯大樓房價，南平運動中心周邊平均總價最高，達新台幣1602萬元，大溪國小運動中心周邊平均431萬元最親民。

桃園市升格後，推動國民運動不遺餘力，規劃桃園、南平、蘆竹、中壢、平鎮、八德、大溪國小等7個國民運動中心，有巢氏房屋表示，運動中心相對私人運動俱樂部收費便宜許多，加上運動設備齊全，課程多元，受到民眾歡迎，周邊房屋也受到民眾青睞。

實價登錄資料顯示，桃園7個國民運動中心當中，以桃園區的南平國民運動中心周邊住宅交易量最大，電梯大樓平均每戶成交價最高。以交易量排名依序為桃園區南平國民運動中心、八德區八德國民運動中心、蘆竹區蘆竹國民運動中心、平鎮區平鎮國民運動中心、桃園區桃園國民運動中心、中壢區中壢國民運動中心、大溪區大溪多功能運動中心。

桃園7個國民運動中心周邊電梯大樓每戶成交價排名依序為桃園區南平國民運動中心、蘆竹區蘆竹國民運動中心、桃園區桃園國民運動中心、八德區八德國民運動中心、中壢區中壢國民運動中心、平鎮區平鎮國民運動中心、大溪區大溪多功能運動中心。

有巢氏房屋研究發展中心資深研究員陳金萍指出，近幾年路跑、健走等活動舉辦頻繁，全台運動中心、健身房也如雨後春筍般出現，運動風氣興盛，運動空間需求量日益增加，與運動中心為鄰，成為許多消費者購屋時的考量之一。

陳金萍說，南平國民運動中心位於座落於南平公園內，靠近春日路與經國路一帶，已於2018年7月試營運，附近有桃園藝文中心，中正藝文特區、經國重劃區也相距不遠，是桃園7個運動中心周邊房價最貴的區塊，房價保值性也高。

有巢氏房屋桃園大興經國加盟店店長陳芬蘭表示，南平國民運動中心周邊多為30年以上老舊透天以及15至20年的華廈，新案較少，以中古屋市場為主，主要交易主力還是在中正藝文特區及經國重劃區兩大區塊。

陳芬蘭分析，桃園中正藝文特區內較精華的地段，例如臨中正路或南平路一帶，生活機能與交通相對便利，屋齡15至20年左右的中古華廈或大樓每坪單價約20萬至25萬元，較外圍區域的中古大樓則單價落在17萬至20萬元左右，若是5年內的新建案，則每坪單價要接近3字頭才買得到。（編輯：郭萍英）1080125