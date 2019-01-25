日立擬停產風力發電機 專注保修等服務

（中央社東京25日綜合外電報導）日媒報導，受到日本國內市場小，海外市場競爭不易的影響，日本日立製作所（簡稱日立，HITACHI）有意退出風力發電機生產，專注提供相關保養維修及營運協助等服務。

日經Business報導，日本電機製造商日立目前已不接受新的風力發電機訂單，待已簽約訂單全數交貨，將停止位於茨城縣日立市埠頭工廠的風力發電機生產線。

日立未來可能將事業重點移到販售與子公司合作的德國廠商製造的風力發電機，及提供相關保養維修及營運協助等服務。

日本包括三菱重工業及日本製鋼所等國內風力發電機製造商，事實上已不再生產製造；待日立屆時退出後，日本將沒有製造風力發電機的企業。

日立2012年從富士重工業收購風力發電機事業，主要研發及生產兩種風力發電機產品，一種是設置在陸地上、輸出2000千瓦的機種；另一種是設置在海上、輸出5000千瓦的機種。

雖然日立在部分機種擁有獨到技術，2016年度曾占國內新設置風力發電機市場約4成，並在業界獲得一定評價，但日本國內市場相較全球市場來得小非常多。

2017年全球運轉中的風力發電廠總輸出約5250萬千瓦，日本只有16萬2000千瓦；即使到2018年，日本也不過只增加到19萬2000千瓦。

風力發電機業界相關人士說，日立產品價格高，在主力國內市場無法成長的情況下，擴大規模也難收降低成本的效果。

日立雖然曾進軍亞洲市場，希望能擴大規模，但面臨德國西門子公司（Siemens AG）及美國奇異公司（GE）等激烈競爭。因此，日立認為如果再這樣繼續在國內自行生產風力發電機，也很難跟這些對手競爭。

由於日立子公司Hitachi Power Solutions（簡稱日立PS）跟德國風力發電機製造商艾納康（Enercon）公司有合作關係，未來將進一步強化合作，日立也會販售艾納康的產品；日立有關風力發電機保養維修及營運協助等服務事業，未來將跟日立PS進行整合，希望提高獲利能力。（譯者：黃名璽/核稿：盧映孜）1080125