興達生煤許可遭反對 台電盼專業討論務實作法

（中央社記者廖禹揚台北26日電）高雄興達電廠3、4號機的生煤使用許可將到期，正向高雄市政府申請展延，對於環團反對聲浪，台電表示，提高空氣品質也是台電目標，希望從專業角度討論務實做法。

台電發言人徐造華澄清，生煤使用許可展延與機組延役無關，興達電廠目前並無任何延役計畫，1、2號機也規劃配合2023年新燃氣機組商轉時程進行除役工作。

興達電廠3、4號機生煤使用許可將在2月4日到期，若未能展延，將面臨無電可發狀況，環團近日頻繁召開記者會等活動，反對高雄市府展延許可，也要求鄰近的台南、屏東等地方政府出面相挺。

徐造華表示，改善空氣品質也是台電努力的目標之一，從1991年至今已在興達電廠投入逾新台幣300億元經費進行空氣污染防治，從2012年10月至今，也配合空污降載618次，連同歲檢修期間，共減少23.4億度發電量。

徐造華說，台電同時必須兼顧供電穩定、電價合理等各界關注目標，若興達3、4號機因沒有生煤使用許可而無法發電，可能影響整體大修排程、尖峰運轉、空品降載及機組故障時相互支援的能力，台電努力達成提升空氣品質、降低污染的要求，會由實際執行人員與市府人員，從專業角度討論務實做法。

面對環團質疑，台電常讓火力機組發電達90%、燃氣機組卻不到50%，徐造華說明，電力調度工作涉及面向廣泛，包括機組調度、故障歲修、天然氣供給、備轉容量率等，也要考慮機組反應特性來做不同調配，例如燃氣機組反應速度相對快，須保持一定餘裕來應付特殊狀況，並非完全不使用燃氣機組。

徐造華也強調，電力業並非空污主要來源，台電在穩定供電前提下盡力做好空污防治，但希望外界了解，空污問題「不是把電廠關掉就會好」。（編輯：張均懋）1080126