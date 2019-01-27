披薩小吃連環漲惹民怨 學者：問題根本在低薪

（中央社記者潘姿羽台北27日電）享受美食是生活小確幸，然而近期鬍鬚張、必勝客等陸續調漲，民眾直喊吃不消；台經院景氣預測中心主任孫明德指出，民眾對物價漲感受深刻與外食頻率較高有關，但低薪結構才是問題根本。

2019年才剛開始，餐飲業便「漲」聲不斷，鬍鬚張、三商巧福及拿坡里披薩、肯德基、麥當勞陸續調漲價格或是有漲價計畫，而手搖飲料店包含珍煮丹、一芳及樺達奶茶，都從元旦起調升部分商品售價，調漲幅度約為新台幣5至10元。

孫明德指出，餐飲業本來就會基於成本考量而調漲價格，在整體物價平穩的情況下，國人卻對此大喊吃不消，這個現象隱含的是台灣薪資偏低以及產業結構的問題。

孫明德剖析民眾對餐飲價格上漲格外有感的2大因素，一是每天要吃三餐，對於食物類、尤其外食的價格漲跌自然較關心，第二，台灣經濟成長的果實集中少數行業，大多數人屬於中低收入，所得有限情況下，對於餐飲價格上漲就會特別敏感。

中央大學經濟系教授吳大任認同此觀點，他指出，當所得高，物價上漲就不會有太大感覺，與其說民眾對物價上漲很有感，不如說民眾苦於低薪問題。

然而低薪現況非一朝一夕而成，吳大任表示，台灣技職教育弱化、大學學歷過於普遍，導致許多畢業生沒有專業技能，流向薪資較低的服務業，人力供過於求又抑制了薪資成長；另一方面，台灣中小企業多、附加價值有限，面對競爭激烈的市場，業者只能削減人力成本來節省支出，形成惡性循環。

不論從個人還是企業角度，吳大任指出，專業、創新才是獲取更高報酬的明路，個人可朝努力提升專業技能的方向前進，企業若要避免削價競爭的紅海市場，就得付出心力研發或是創新，才能延長產品生命週期、提升獲利。

吳大任強調，物價上漲引起民怨只是表象，須關注的是背後的結構問題，儘管產業結構、低薪議題短期難解，但唯有了解問題核心，化被動為主動，才是扭轉現況的契機。

根據主計總處公布的消費者物價指數（CPI），顯示物價尚處溫和平穩的區間，但民眾對於物價頻頻上漲的抱怨其來有自，觀察近年CPI年增率與外食費的年增率變化，可以發現近年除了金融海嘯後的特殊情況，每年外食費的漲幅都明顯高於整體物價的增幅。

以近3年為例，2016年CPI年增率為1.39%、外食費年漲1.48%，2017、2018年CPI年增率分別為0.62%、1.35%，外食費則分別達1.99%、2.03%，外食費上漲的幅度足足比物價總指數增幅多了1個百分點上下。

主計總處綜合統計處處長葉滿足說，CPI涵蓋食物、衣著、居住、交通、醫藥保健、教養娛樂及雜項等大類，各類有漲有跌，因此CPI總指數的漲幅便相對平穩；相較之下，外食費性質屬於服務類，業者除了考量食材、租金，還有人事成本，而且人事成本會隨著基本工資政策而調升，有「易漲難跌」的特性。（編輯：林淑媛）1080127