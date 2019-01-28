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松果購物A輪融資獲1.5億元 拚明年上櫃

最新更新：2019/01/28 10:43

（中央社記者吳家豪台北28日電）創業家兄弟旗下B2B2C（企業對企業對消費者）電商平台松果購物今天宣布完成A輪融資，獲得新台幣1.5億元的資金，預計今年第2季正式公開發行，目標2020年上櫃。

松果購物發布新聞稿指出，此次A輪融資除了母公司創業家兄弟持續看好並大力支持外，也引進策略投資者包含AppWorks之初創投、中信創投、中加創投等投資機構。本輪資金將用於加大投資松果購物在台灣市場的布局，同時推動松果購物品牌規劃、數位廣告、人工智慧（AI）及社群推展等。

松果購物於2016年5月成立至今，累計總交易額突破13億元，吸引3600間廠商進駐，App下載數突破130萬次；2018年交易額再創新高，年增逾160%。

松果購物董事長郭家齊表示，由於市場看好電商產業發展及對於松果購物營運模式的樂觀看待，松果購物本次以每股20元、發行750萬股，合計募資1.5億元；此次資金將成為帶動松果購物下一波重要發展的推進器，並為2020年掛牌的目標作準備。

AppWorks之初創投創辦合夥人林之晨說，松果購物持續基於其優秀DNA、行動原生優勢，以及從母公司創業家兄弟沿襲的速度、高彈性與絕佳執行力，在行動零售領域不斷擴大戰果，因此，AppWorks決定參與本次投資，支持松果購物繼續大步前進。（編輯：郭萍英）1080128

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