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臉書等網路經濟模式 公平會列關注重點

最新更新：2019/01/28 12:16

（中央社記者潘姿羽台北28日電）公平會數位經濟小組長期研究數位經濟下的新興商業模式，公平會副主委彭紹瑾表示，臉書等5大網路科技業者的經濟模式將是關注重點，研究成果則會做為未來政策或是法規的參考。

公平會主委黃美瑛上任之初，便定調5大施政重點，作為任內優先推動項目，一是加強跨部會協調與合作，二是完備法制，有效查處情節重大的限制競爭行為，三為新經濟時代下，競爭政策的因應及執法原則研議，四和五分別是強化多層次傳銷管理以及強化國際競爭法的交流。

2017年4月，公平會便成立數位經濟小組，就大數據、電子商務、平台經濟、共享經濟等議題進行經濟分析，了解可能觸及的相關競爭規範，至今已開過18次會議。

彭紹瑾說明， 臉書（Facebook）、蘋果（Apple）、亞馬遜（Amazon）、谷歌（Google）以及微軟（Microsoft）等5大網路科技業者，公平會數位經濟小組在進行經濟分析時，也會特別關注這些公司的經濟模式，作為研究參考。

但因為網路科技業者的市場力量強大，彭紹瑾也說，會關注這些公司的市場地位、市占率、經濟模式，檢視有無濫用市場地位的情況，有必要的話，不排除立案調查。

彭紹瑾表示，數位經濟小組主要是從理論、學術層面來提研究報告，以了解新興經濟模式，並非針對個案，待研究報告完成後，會作為政策或是法規的參考依據。（編輯：鄭雪文）1080128

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