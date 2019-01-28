33個月以來首顆藍燈 台經院：景氣仍處下滑波段

（中央社記者潘姿羽台北28日電）景氣亮出33個月以來首顆藍燈。台經院指出，景氣仍處下滑波段，至少會跌到今年上半年；元大寶華提醒，政府勿輕視景氣低迷警訊，否則等景氣差時政策急就章，將淪於頭痛醫頭、腳痛醫腳。

國發會今天發布的2018年12月景氣燈號跌至藍燈，是2016年4月以來，首次亮出代表低迷的藍燈，國發會坦言，景氣有走緩現象。

台經院景氣預測中心主任孫明德表示，景氣從去年第3季開始走跌，現在仍處下滑波段，很難說這次藍燈就是谷底，若按照景氣循環的周期來看，預估至少會跌到今年上半年，而且「不太可能是V型復甦」。

元大寶華董事長梁國源認同景氣走緩的情勢，他特別提醒，國發會僅用「景氣有走緩現象」來定調當前經濟，然而就燈號定義，藍燈代表景氣「低迷」，若政府沒有嚴肅以對、正視警訊，便無法提出合宜的政策應對。

梁國源表示，全球景氣趨緩，加上美中貿易戰已對中國造成衝擊，對中貿易往來密切的國家連帶受影響，台灣也在其中；台灣受外在環境影響，內部又有結構問題，趨緩的程度可能比國際還要顯著，必須審慎準備。

孫明德則建議，當前經濟還不到衰退的地步，僅是成長率趨緩，政府應該做的是準備好各種政策資源，並視經濟狀況適時推出，對受景氣趨緩影響的範圍對症下藥，才是最有效率的作法。（編輯：林沂鋒）1080128