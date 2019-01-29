美起訴華為貿易談判添憂 亞股多數收低

（中央社香港29日綜合外電報導）由於美國正式起訴中國電訊業巨擘華為公司，令即將登場的美中貿易談判蒙上陰影；加上投資人擔憂企業獲利，造成美國股市昨天挫低，亞洲股市今天大多跟進收黑。

法新社報導，本週市場焦點主要放在明天登場、為期兩天的美中貿易談判，雙方官員盼化解持續多時並拖累股市的貿易戰。美國總統川普也將在談判期間會見中國首席經濟代表劉鶴。

然而就在談判即將展開之際，美國司法部昨天宣布，以竊取貿易機密和違反美國對伊朗制裁措施等數項罪名，將華為和兩家子公司起訴。華為財務長孟晚舟也遭美方起訴，並面臨可能被引渡到美國。這項消息增添貿易談判成功的疑慮。

另一方面，美國工業巨擘開拓重工公司（Caterpillar Inc.）和晶片企業輝達公司（NVIDIA Corp.）發布今年財測雙雙遜於預期，理由都是中國市場持續疲軟。這是繼蘋果公司（Apple Inc.）和三星（Samsung）後，兩家美股大咖企業發出類似警告，引發投資人惶恐不安。

澳洲國民銀行（National Australia Bank）資深策略分析師卡崔爾（Rodrigo Catril）表示：「開拓重工和輝達並非首家將自身困難歸咎於中國的企業，但他們都被視為業界領導者，因此他們的財測令人失望，提供進一步證據證明中國經濟確實在走軟。」

今天大多數亞洲股市雖然收低，但尾盤跌幅收斂，有些甚至小幅收紅。其中香港股市今天收盤下跌0.2%，上海股市收跌0.1%，雪梨股市收低0.5%，新加坡股市收跌0.4%，威靈頓股市收挫1.2%，台北股市收低0.8%，馬尼拉和雅加達股市也皆收黑。

不過，東京和首爾股市收盤雙雙逆勢小漲。（譯者：張正芊/核稿：林治平）1080129