仁寶陳瑞聰：若美中談判不順 將啟動越南廠

（中央社記者潘智義台北30日電）仁寶電腦副董事長陳瑞聰今天在旺年會記者會表示，如果美中貿易談判不順利，仁寶3月就要忙翻了，也將啟動越南廠運作，並擴大在台生產規模。

陳瑞聰解釋，若美中貿易談判順利，越南廠就先備著就好，只要一有需求馬上可以運作，但以美國對中國銷美部分產品調高10%關稅來看，越南廠的啟動已勢在必行，最多只是時間早晚的問題。

仁寶董事長許勝雄強調，越南是進入東協國家的門戶，與中國廣西南寧門戶對接，越南加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），是東協國家僅次於新加坡可享有最多關稅優惠的國家，因此布局東協越南是首選。

陳瑞聰說，子公司網通產品受到美中貿易戰波及，已在越南廠小量生產，仁寶的部分可能先鎖定網通及筆電周邊產品在越南廠生產，但越南廠並不設限生產何種產品，音箱、穿戴式裝置雖無關稅問題，但因無供應鏈配合問題，未來也可移到越南生產。

他評估，為避免美中貿易戰波及，越南廠初期需工約6、7千人；除了越南廠招工外，台灣廠則需招工約3千多人，並已向經濟部登記有返台生產需求，也可望獲經濟部同意放寬引進外勞的40%比例限制。

仁寶總經理翁宗斌指出，美國對中國銷美產品加徵關稅的措施不會馬上取消，加上中國大陸工資提高，有些客戶已要求在其他地區尋找生產基地；為避免遭受美中貿易戰波及，仁寶台灣平鎮廠除擴充生產美國政府標案產品，並擴大投入物聯網（IoT）產品。

除了布局東南亞，翁宗斌說，中國重慶廠除2個舊廠之外也已擴充新廠，今年下半年新廠2廠也將完工，不只生產筆電、手機，也會投入其他產品。（編輯：黃國倫）1080130