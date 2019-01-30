狗年櫃買指數下跌8.4% 農曆年後開紅盤機率8成

（中央社記者韓婷婷台北30日電）台股今天狗年最後交易日，櫃買指數收漲0.57%，來到129.91點，為近2個月新高，統計狗年櫃買指數下跌11.92點，跌幅8.4%；根據統計近12年農曆年後紅盤日上漲機率高達83%。

狗年櫃買指數下跌8.4%，表現不佳，也遜於上市全年下跌4.69%，收盤最高點159.07點，最低點109.93點；不過，若從2019年元月行情觀察，櫃買指數元月上漲5.2%，漲幅優於上市的2.1%；今天封關日也以129.91點的1月來最高點作收，氣勢勝過集中市場。

展望金豬年，保德信金滿意基金經理人朱冠華表示，台股今天封關狗年最後交易日加權指數未能收復萬點關卡，反觀櫃買指數表現相對搶眼，不但封關日上漲0.57%，來到129.91點，為近2個月新高，2019年以來更勁揚約5.2%，中小型股力挺紅包行情可見一斑。

朱冠華分析，股性活潑的中小型股易在題材面拉抬下快速反應，尤其是具有營收成長動能的中小型股，料將在資金追捧下成為第1季的盤面主力，但中小型股輪動快速，股價起伏較大，宜多加留意波動風險。

第一金小型精選基金經理人陳思銘則表示，台股今年指數表現空間或許有限，但擁有高殖利率的大型股以及中小型利基題材股，都還有表現的機會。

統計上櫃公司個股表現，漲幅前5名分別為尚凡上漲303.55%、緯軟203.85%、昇益192.61%、保瑞192.15%、泰偉178.23%。

跌幅前5名分別為全銓下跌84.7%、信立82.46%、撼訊70.84%、昇華67.78%、新零售64.63%。

類股表現方面，除了資訊服務上漲14.98%、鋼鐵上漲11.52%、營建上漲7.45%、航運上漲3.85%及生技醫療上漲3%外，其餘全軍覆沒，尤以光電類股跌幅18.77%最弱勢，紡纖跌幅18.19%，半導體跌幅18.01%，機械跌幅17.31%，化學工業跌幅15.13%，電子跌幅13.81%，電子零組件跌幅10.66%，7大類股跌幅都超過1成。（編輯：楊玫寧）1080130