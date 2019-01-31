央行貨幣政策偏鴿 估內需將成經濟成長動能

（中央社記者邱柏勝台北31日電）央行今天公布去年第4季理監事會議議事錄摘要，相較前幾季有偏鷹派的聲音，「偏鴿」成為本季理監事會議共識，強調台灣目前無進入升息循環迫切性，內需將成經濟成長主要動能。

根據理監事會議議事錄摘要內容，多位理事支持政策利率維持不變，主因今年經濟不確定性仍高。有理事指出，台灣為出口導向經濟體，由於今年景氣具不確定性，匯率維持動態穩定，將有助於企業進出口及投資決策。

另外，也有理事認為，為降低大眾對未來不確定性的預期，贊同不調整利率；有理事指出，考量明年國內通膨預期溫和且經濟成長趨緩，加上國際貿易仍存不確定性，目前台灣並無進入升息循環的迫切性。

有理事則表示，綜合考量金融業隔夜拆款利率水準及全體金融機構的超額準備部位，目前市場資金穩定且充裕，認同利率不用調整。

不過，也有理事關注到外資流出與壽險業海外匯損嚴重的問題。該名理事說明，去年外資流出並非反映台美利差，而是反映台股現金殖利率與美國10年期公債利率的差距縮小，上市櫃公司發放股利創新高、外資匯出量增，以及美國經濟強勁，導致新興市場資金流向美國。

此外，該理事指出，國內壽險業資金流出，也與台美利差無關，主要在其面臨資產負債期限錯置（mismatch）問題，但國內較缺乏長期投資工具，因此必須增加國外投資。若台灣有足夠的長期投資工具，壽險業將有更多種選擇。

針對外界關切的海外資金匯回專法，央行理事認為，資金大規模回流將對國內資金剩餘以及利率問題帶來更大的挑戰。不過他指出，利率走低其實是「果」，長期資金剩餘是「因」。然而長期資金剩餘是長期結構性問題，非央行的政策工具所能解決。

中央銀行去年12月20日召開第4季理監事聯席會議，宣布利率「連10凍」維持不變，重貼現率為1.375%、擔保放款融通利率1.75%、短期融通利率3.625%，理監事會議議事錄摘要今天公布。（編輯：蘇志宗）1080131