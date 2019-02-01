Jello加強官方審核貼圖上傳 設檢舉獎金

（中央社記者吳家豪台北1日電）街口支付母公司街口網絡今天宣布，接管通訊軟體Jello Chat在台營運後，將從2日起加強官方審核依據，貼圖上傳需提供相關證明並確認為本人著作，同時設立獎金制度鼓勵檢舉不法上傳貼圖。

街口網絡發布新聞稿指出，接管Jello之後，針對使用者與創作者最在意的貼圖著作權，已在第一時間下架所有有疑慮的貼圖，以行動宣示保障著作權決心。

街口網絡表示，為了加強官方審核依據，以便更加完善機制，2日起Jello系統將新增審核機制，創作者需提供版權、個人作品頁面等相關證明，且上傳用戶需確認為本人著作，若有侵權行為，將下架貼圖處理。

同時，Jello設立檢舉獎金制度，若成功檢舉不法上傳貼圖的用戶，可獲得新台幣3萬元。

街口網絡也宣布，Jello先前舉行的上傳貼圖拿獎金活動「百萬貼圖獎金週週送」再次登場，從即日起至3月24日舉行，總獎金達360萬元。

為了加強官方審核機制的完整性，街口網絡指出，「百萬貼圖獎金週週送」活動有2點重要規定。第一，僅限台灣手機號碼註冊的用戶上傳；第二，需要先連結街口支付完成實名認證，才能領取活動獎金。

主打免費貼圖的Jello日前未經授權就上架貼圖，創作者需自行提出佐證，若有爭議再下架貼圖，引起創作者不滿。街口網絡昨天宣布接管合作夥伴Jello在台營運，並下架所有有疑慮的貼圖。

由於部分LINE貼圖創作者的作品未經授權就被Jello上架，通訊軟體LINE昨天在官網發布聲明，呼籲尊重貼圖創作者的智慧財產權。LINE台灣已集結有意提告的原創貼圖創作者，協助採取法律行動。（編輯：楊玫寧）1080201