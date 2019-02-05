縱橫固定收益投資40載 債券天王葛洛斯宣布退休

（中央社紐約4日綜合外電報導）素有「債券天王」之稱的葛洛斯今天宣布將退休，不再操盤駿利亨德森全球無約束債券基金。退休後，他將把重心放在慈善事業，以及管理個人資產。

法新社報導，74歲的葛洛斯（Bill Gross）1971年協助創立債券基金公司PIMCO，而成為全球最成功的固定收益操盤手之一。葛洛斯2014年離開PIMCO，同年稍後效力駿利資產管理集團（Janus Capital）。

葛洛斯說：「我40多年職業生涯中擁有美好的經驗，總是努力將客戶利益擺在第一優先，一路走來，不斷創新，再創新債券管理方式。」

葛洛斯表示，退休後打算把重心擺在和子女一同創立的家族基金會。

彭博社報導，葛洛斯在自己操盤的駿利亨德森全球無約束債券基金（Janus Henderson Global Unconstrained Bond Fund）投入個人資產7億美元。

這檔基金去年失血近4%，引發投資人贖回潮，基金規模也一度從去年稍早全盛時期的22.4億美元（約新台幣689億元），縮水成不到10億美元。

葛洛斯5年前投奔駿利時，即知能證明自己實力的時間有限。他在2015年接受彭博訪問說：「我不會像在PIMCO那樣有5到10年，甚至15年的時間來證明，但肯定有2、3年或4年時間。我好勝心強，喜歡拿出比市場，比對手好的成績。」

葛洛斯2014年閃電辭去一手協助打造的全球最大債券基金，震驚客戶和業界。效力駿利後，他在加州新港灘（New Port Beach）遙控，成為單兵操盤手。唯一的基金共同經理人巴蓋特（Kumar Palghat）在基金成立一年後即去職。

葛洛斯在PIMCO創下投資獲利時間最長的基金經理人之一。葛洛斯1987年成立總回報債券基金（Total Return Fund），旗下管理的資產在2013年膨脹至近3000億美元（約新台幣9兆2286億元），成為全球最大共同基金。這檔基金從成立頭一天起到葛洛斯去職為止，年化報酬率為7.8%。

晨星公司（Morningstar Inc.）2010年1月將葛洛斯封為10年來最佳固定收益基金經理人，「沒有哪個基金經理人替客戶賺的錢比葛洛斯多」。（譯者：劉淑琴/核稿：蔡佳敏）1080205