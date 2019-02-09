手遊世代 台廠慢慢抓到手感

台灣遊戲業者受到中國政府出手整治產業並暫停新遊戲版號審批等因素影響，2018年是動盪的一年。但歷經多年摸索沉澱，台廠在手遊世代發展中已慢慢抓到手感，今年將迎接新契機。圖為台北電玩展往年盛況。中央社記者韓婷婷攝 108年2月9日

（中央社記者韓婷婷台北9日電）台灣遊戲廠商曾在單機遊戲世代締造輝煌年代，手遊世代來臨時，經過近幾年摸索沉澱，台灣自製研發遊戲逐步回升，慢慢抓到手感。

由於中國出手整治產業並暫停新遊戲版號審批等因素影響，對台灣遊戲業者而言，2018年是動盪的一年，所幸不少廠商虧損收斂、逐漸擺脫谷底區，準備今年再衝刺。

遊戲研發商昱泉總經理洪英超說，中國遊戲產業「大混鬥」歷經幾波淘汰，已沉澱差不多，近兩年轉趨理性。台灣廠商研發遊戲也慢慢起來，有希望在中國、日本遊戲業者夾殺下，找出自己的一條路。

洪英超說，台廠過去去在傳統代工及自有品牌雙軌下，台曾經風光一時，可惜在手遊時代裡，台廠進入調整期，前3至5年表現不如預期，近2年逐漸改善，在與日、韓業者相互競爭及學習中，遊戲掌握度已見提升。

洪英超觀察，日本與中國遊戲是極端對角的類型，日本遊戲著重整體表現、用戶體驗上，中國遊戲著重在消費者課金（日文詞彙，指在遊戲中使用現金購買遊戲追加道具、角色等資源的消費行為）的能力，台灣遊戲特性介於中間，這是最能發揮研發能力的機會點，台灣優質遊戲可望逐步浮出檯面，今年將會比去年好。

不過，也有業者提醒別高興太早，儘管版號重新核發，大陸對網路遊戲實施總量調控，對有道德風險遊戲嚴格把關的政策方向不變，不少因去年凍審或認為在大陸上市無望的遊戲紛紛轉戰台灣市場，使得台灣市場來自全球的競爭更加激烈，市況更嚴峻，汰弱留強的殘酷競賽永無止境。

大宇資訊表示，現在遊戲類型大同小異，文創產業講求的還是創意，要有好的故事內容及劇情外，誰能創造出新的思維或玩法，讓玩家嚐鮮買單才是最重要的，同時行銷手法也要夠強才能拉長遊戲的生命週期，缺一不可。（編輯：張良知）1080209