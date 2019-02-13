GDP成長率下修 學者：談止跌還太早

（中央社記者潘姿羽台北13日電）主計總處今天下修2019年經濟成長率至2.27%，坦言景氣有趨緩，力求緩中求穩。台經院認為，若今年上半年可持穩，下半年有望觸底反彈；中研院則認為，現在談止跌還太早。

主計總處預測2019年經濟成長2.27%，較去年11月預測值2.41%下修0.14個百分點，主因是全球經濟成長不確定性升高，影響台灣內需及出口表現。

觀察國內智庫的經濟展望，去年12月中研院經濟研究所預估2019年經濟成長率為2.45%，中經院則預測僅2.18%，台經院今年1月也下修全年經濟成長率預測值0.08個百分點至2.12%。

儘管智庫看經濟前景普遍保守，台經院景氣預測中心主任孫明德表示，近期出現2個好消息，一是美國聯準會態度由鷹轉鴿，態度軟化，有助於金融市場維持穩定，二是美中貿易談判釋出不錯的訊息。

孫明德分析，如果美國聯準會減少升息次數、甚至不升息，貿易戰也談出好結果，有助於市場信心回溫，經濟持穩；而今年上半年若無其他重大事件發生，下半年有望隨著景氣循環的腳步，觸底反彈。

中研院經濟研究所研究員周雨田看法則相對保守，他表示，國際預測機構仍持續下修全球經濟成長率預測，台灣景氣還處在下滑波段，而且貿易戰、脫歐等國際事件持續延燒，太多事情不明朗，「現在談止跌還太早」。

周雨田特別提醒，應關注中國經濟成長降溫對於台灣的影響，中國面臨內憂外患，即便貿易戰趨於緩和，中國消費降溫，債務、金融等各種結構問題也愈來愈嚴峻，而台灣與中國經貿關聯緊密，若中國經濟下滑，將造成直接的衝擊。（編輯：張良知）1080213