預警機制奏效 107年整體公建預算達成率7年最佳

（中央社記者潘姿羽台北14日電）公共建設預警機制發揮功效，國發會今天表示，在預警機制與工程會公共建設督導會報相互搭配下，107年度整體公共建設計畫預算達成率93.71%，為近7年最佳成績。

中央機關公共建設計畫平均每年約有新台幣500億元的經費未如期投入市場，對國內經濟造成一定影響，國發會因而研議「公共建設計畫審議、預警及退場機制」，經行政院核定後，自107年1月1日起施行。

國發會委員會議今天也就107年納入預警機制列管的46項計畫全年執行情形提出報告，而在預警機制與工程會公共建設督導會報相互搭配下，107年度整體公共建設計畫預算達成率93.71%，較106年度的88.85%提升4.86個百分點，創下近7年最佳表現；值得一提的是，年度預算未執行數也由過去平均每年近500億元，大幅縮減至288億元。

國發會主委陳美伶會中請各部會持續努力，積極掌握各項計畫的關鍵進度，力拼108年度公共建設計畫達成率可以再創新高；國發會也將108年度預警計畫擴增至60項，並持續結合工程會每月召開的公共建設督導會報加強關注，促使計畫如期如質推動。

與會的工程會主委吳澤成表示，為了加速計畫執行，各部會在預算審議階段時，就應該先行辦理各項前置準備作業，在執行過程中，更應透過督導會報，隨時掌握狀況，不要等到數據落後才謀求補救；而工程會將持續與國發會合作，並成立輔導團，主動前往瞭解狀況，協助各部會加速解決各種問題。

107年納入預警機制列管的46項計畫，年度經費共為1091.31億元，而交通部、經濟部及農委會等3部會所屬公共建設計畫占比便達9成，涵蓋一般計畫、前瞻計畫及小型計畫等類型。

截至107年底，46項預警計畫年度預算達成率為87.16%，比整體公共建設計畫預算達成率略低，主因是預警計畫的篩選本來就是針對體質較弱的計畫，才能及時加強輔導，而46項計畫中，有34項計畫達成率達90%，顯見預警機制已發揮功效。

會中也關注到計畫執行應付未付金額較高、執行金額有集中在第4季的趨勢，以及廠商因預付款還款保證、沖償、回存等銀行作業規定導致資金調度緊俏問題。

在應付未付金額方面，陳美伶提醒各部會，應縮短行政流程，加速已執行工項的估驗作業，並就已完成工程儘速提報竣工及驗收，使廠商儘早獲得款項，減少民怨；執行進度規劃方面，則請各部會特別針對延續性計畫，於各季訂定適當的查核點，督促計畫加速執行；至於廠商資金調度，陳美伶也請金管會進行專案研究，以協助優質廠商永續經營。

央行總裁楊金龍日前曾說，內需將是推升台灣經濟成長的主要動能。陳美伶強調，高達4500多億元的公共建設經費將是驅動內需、帶動景氣的關鍵，各部會首長務必加強督導、落實推動建設計畫，讓資源發揮最大效益，確保國家經濟榮景。(編輯：李信寬) 1080214