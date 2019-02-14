年增率剩0.19% 工商團體看出口好壞參半

（中央社記者蔡芃敏台北14日電）主計總處估今年出口年增率僅有0.19%，工商團體表示，隨著美中談判結果出爐，下半年出口應會逐步升溫；不過，也有人表示，許多廠商在去年提早出貨，對今年出口看法較保守。

主計總處13日表示，因全球景氣擴張步調放緩，加上智慧手機等行動通訊產品買氣鈍化，衝擊供應鏈業者，半導體處於庫存調整狀態，預估今年商品出口為3367億美元，年增率估值僅0.19%。

對此，中華民國全國工業總會秘書長蔡練生今天對中央社記者表示，台灣主要出口貿易夥伴中國、美國經濟也都下修經濟預測，恐怕會影響台灣出口數字。

蔡練生認為，因擔心美中貿易戰升溫，很多廠商都於去年下半年提早出貨，也讓台灣去年出口成長有不錯成績。但在預先出貨的情況下，恐怕影響台廠出貨步調，對於今年出口看法相較保守。

全國商業總會理事長賴正鎰受訪表示，受到美中貿易戰影響，全球均下修今年景氣預測，不過，美國與中國將進行貿易談判，以雙方談判前釋放的訊息來看，談判結果不至於太悲觀。且因應貿易戰，許多台商積極移轉生產地，有部分廠商表示，正在與合作夥伴談判共同分擔稅收，降低貿易戰稅制衝擊。

他說，企業界預估今年下半年出口會逐漸回溫，對於今年出口數字仍樂觀看待。（編輯：林孟汝）1080214