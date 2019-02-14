純網銀執照3搶2 LINE Bank今遞件爭取

（中央社記者吳家豪台北14日電）通訊軟體LINE在官網宣布，連線商業銀行（LINE Bank）籌備處已於今天向金融監督管理委員會遞交營業計畫書與相關申請文件，完成純網路銀行執照申請作業。

LINE Bank籌備處執行長黃以孟表示，台灣是LINE在亞洲布局中非常重要的市場，LINE Bank也依規劃如期在申請截止日前送件，具體展現對台灣市場的承諾與信心；接下來LINE Bank會引進各式金融科技，持續投入資訊系統開發與金融科技的人才培養。

黃以孟強調，LINE期待以新思維，透過新興科技為全民提供安心的個人金融場景體驗，重塑客戶與銀行的關係。

黃以孟說，LINE Bank會透過用心傾聽消費者需求，成為具有特色的全民銀行，並藉由純網銀服務降低金融門檻，讓更多的消費者享受普惠金融帶來的便利性，也期望將台灣純網銀及金融科技成功經驗複製到其他國家。

金管會去年11月16日宣布開放2家純網銀申請，最後申請日為今年2月15日，目前確定有中華電信和兆豐銀行為首的國家隊「將來銀行」、LINE Financial（台灣連線金融科技公司）和台北富邦銀行為主的LINE Bank，以及樂天國票團隊的「樂天國際商業銀行」競逐，形成3搶2局面。

金管會12日公布純網銀審查會設置要點，組成9人審核小組，預計6月底前公布核准名單。（編輯：林孟汝）1080214